«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор 🔊 Воспроизвести Фото: «Роскосмос»



Входящее в «Роскосмос» Научно-производственное объединение автоматики представило прототип инновационной модели беспилотного трактора. Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает



Как уточняют в компании, у беспилотного трактора отсутствуют привычные органы управления, в нем нет кабины, руля и педалей. Машина во время движения способна не только автономно двигаться, но и определять свое положение на местности. Это стало возможным благодаря системам разработки НПО автоматики, установленным на транспортном средстве. Входящее в «Роскосмос» Научно-производственное объединение автоматики представило прототип инновационной модели беспилотного трактора. Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу космической корпорации.Как уточняют в компании, у беспилотного трактора отсутствуют привычные органы управления, в нем нет кабины, руля и педалей. Машина во время движения способна не только автономно двигаться, но и определять свое положение на местности. Это стало возможным благодаря системам разработки НПО автоматики, установленным на транспортном средстве. Движение трактора осуществляется благодаря специальному контроллеру, который получает необходимую для построения маршрута информацию со спутника и обрабатывает ее. Машина также способна учиться в процессе ее использования, накапливая знания о маршрутах и особенностях движения. «Глаза» трактора — специальные камеры, установленные в корпусе.



«Наша система управления универсальна, и с определенными доработками ее можно установить практически на любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным», — заявил гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.



Трактор — не первая беспилотная разработка «Роскосмоса». В марте глава корпорации Дмитрий Рогозин объявил о создании беспилотного низкопольного «медицинского» трамвая в сотрудничестве с компанией «Инвитро». Такие трамваи планируется оснащать медицинским оборудованием. Изготавливать его будут на предприятии «Роскосмоса» в Челябинской области — Усть-Катавском вагоностроительном заводе. rbc.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: трактор, Роскосмос, разработки География: Россия — статья прочитана 153 раза Комментарии