Загрузка... В центре Смоленска нашли гроб любимца Наполеона 🔊 Воспроизвести



Могилу полководца искали много лет. Было известно только примерное место захоронения. Вначале археологи обследовали Шеинов бастион в историческом центре Смоленска. Та "археологическая разведка", организованная международным историко-археологическим проектом Фонда развития русско-французских исторических инициатив, проходила с 6 по 28 мая. Но на Шеиновом бастионе останков не нашли. А с 25 июня начались поиски на Королевском бастионе, которые, по всей видимости, увенчались успехом. В самом центре Смоленска, на Королевском бастионе в Центральном парке культуры и отдыха "Лопатинский сад", разбитого на месте бывшей военной крепости, археологи сделали сенсационную находку - найдена могила близкого друга, любимца французского императора Наполеона I, дивизионного генерала Гюдена, сообщает NEWSru.com Могилу полководца искали много лет. Было известно только примерное место захоронения. Вначале археологи обследовали Шеинов бастион в историческом центре Смоленска. Та "археологическая разведка", организованная международным историко-археологическим проектом Фонда развития русско-французских исторических инициатив, проходила с 6 по 28 мая. Но на Шеиновом бастионе останков не нашли. А с 25 июня начались поиски на Королевском бастионе, которые, по всей видимости, увенчались успехом. Интересно, что в советское время над могилой Гюдена возвели основательную танцплощадку. Чтобы добраться до захоронения археологам пришлось разобрать ее кирпичный фундамент. Многие поколения жителей Смоленска, сами того не зная, танцевали на костях французского генерала.



За 207 лет с момента похорон крышка гроба провалилась, внутрь попала земля и вода, поэтому археологам останки генерала предстали в очень плохом состоянии. Из французских мемуаров известно, что Гюдена хоронили без орденов и мундира. Однако предварительно "опознать" его ученые смогли по отсутствующей левой ноге и раздробленной правой - в сражении у деревни Лубино, в котором французы потеряли 8,5 тысяч человек, генерал получил смертельное ранение. При одном из первых выстрелов из русских пушек ему оторвало ядром левую ногу и покалечило правую.



Как рассказал французский археолог Пьер Малиновский, один из организаторов этой экспедиции, "Гюден умер в Смоленске на руках у Наполеона, собственно, Бонапарт и есть последний человек, который видел его живым. Так что после Наполеона мы первые видим останки этого блестящего генерала, чье сердце похоронено в Пантеоне в Париже". По приказу Императора Наполеона сердце генерала Гюдена было перевезено во Францию и захоронено на кладбище Пер-Лашез, в гробнице пехотной дивизии, которой командовал Гюден. Имя генерала Гюдена занесено в список наиболее чтимых генералов Франции на восточной стороне Триумфальной арки.



Военная карьера генерала Гюдена начиналась блестяще, он был смел и удачлив. Однокашник Наполеона по военному училищу, выигрывал почти все сражения, даже те, где его дивизия была в меньшинстве. Так было до тех пор, пока солдаты Гюдена не встретились под Смоленском с войсками генерала Павла Тучкова, которые прикрывали отступление Русской армии. Здесь удача отвернулась от Гюдена.



19 августа 1812 года в сражении у Валутиной горы (при Лубино) генерал Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Сабольер, прошедший французские революции и многие наполеновские войны, был смертельно ранен ядром из пушки - ему раздробило обе ноги. Военачальника эвакуировали в Смоленск, где он и скончался через два дня. Солдаты Наполеоновской армии с почестями похоронили Гюдена в августе 1812 года в пределах Королевского бастиона вместе с генералом Русской армии Антоном Скалоном, который погиб, защищая Смоленск. Место захоронения Скалона до сих пор неизвестно, но в его честь в "Лопатинском саду" установлен памятный знак.







В археологическом проекте, исследующем события Отечественной войны 1812 года, принимают участие специалисты Института археологии РАН, французские археологи из Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP), представители Российского военно-исторического общества (РВИО), волонтеры и студенты.



Гибель и похороны генерала Гюдена в мемуарах французских полководцев



Для французов сражение у Валутиной горы обернулось колоссальным поражением. В ходе сражения потери русских войск составили 5 тыс. человек, а потери французов - до 9 тысяч. Еще одной большой потерей стало смертельное ранение генерала Гюдена.



Вот как описывает в своих записках это трагическое происшествие адъютант императора Наполеона I граф Сегюр:



"…Великая армия испытала гораздо большую потерю. Во время перехода по довольно плохо исправленному мосту через Колодню генерал Гюден, не любивший подвергать себя бесполезным опасностям и притом не доверявший своей лошади, сошел с нее, чтобы перейти через ручей, и в этот момент ядро, пролетая над землей, раздробило ему обе ноги. Когда известие об этом несчастии дошло до императора, оно на время прекратило все разговоры и действия...



...Гюден был перенесен в Смоленск, где сам император ухаживал за ним. Но все было тщетно. Его смертные останки были погребены в крепости города, которому они делают честь. Это была достойная могила воина, хорошего гражданина, супруга и отца, бесстрашного генерала, справедливого и доброго, и в то же время честного и способного - редкое сочетание качеств в одном человеке, и притом, в таком веке, когда слишком часто оказывалось, что люди высоконравственные были неспособными, а способные были безнравственными...".



20 августа "железный маршал" Луи-Николя Даву, единственный маршал Наполеона, который не проиграл ни одного сражения, писал своей жене про ранение Гюдена:



"Я должен дать вам, моя дорогая Айми, плохой совет - подготовить графиню Гюден к известию о несчастье, которое только что случилось с ее достойным супругом в бою, где его дивизия была овеяна славой - взорвавшийся рядом с ним снаряд лишил его обеих ног и теперь он вряд ли выживет. Он пережил ампутацию с редкой твердостью: я видел его через несколько часов после этого несчастья, и именно он пытался утешить меня. Мое сердце не так легко затронуть, но это сжигает меня изнутри огнем. Я плакал, как ребенок. Гюден заметил мне, что нет причин для слез, и, рассказав о своей жене и детях, заверил, что умрет спокойным за их судьбу, потому что знает благосклонность Императора к своим слугам, а также унесет с собой уверенность, что и я буду делать все, что от меня зависит, для его семьи."



В своих мемуарах бригадный генерал Луи-Франсуа Лежен, известный живописец, писал, что граф Гюден был похоронен в большом бастионе в юго-восточной части Смоленска:



"Генерал Гюден, роль которого в наших общих заслугах и поддержании высоких надежд армии всегда была очень велика, погиб в этой битве. Его похороны состоялись 21-го августа, и мне было предложено руководить ими.



Пригород на правом берегу Днепра был полностью сожжен, и две трети города Смоленска по-прежнему в огне; и когда они пытались вытащить из огня оставшиеся огромные русские запасы, а мои товарищи-саперы восстанавливали сгоревший большой мост, я вел похоронную процессию на большой бастион к юго-востоку от города и именно в середине этого большого сооружения, похожего на мавзолей, достойный столь знаменитого воина, выкопал могилу.



Я положил у тела погибшего двадцать поврежденных в бою пушек, расположив их звездой так, чтобы в день, когда время, которое разрушает все, откроет кости героя, эти военные трофеи могли вызвать своим видом те же чувства уважения и внимания, которые мы уделяем останкам доблестных галлов, покоящихся в их древних курганах ".



Действительно, когда археологи обнаружили могилу генерала Гюдена, вокруг захоронения были найдены необычные ямы, в которых, вероятно, и были вкопаны пушечные стволы. Но самих пушек на Королевском бастионе в "Лопатинском саду" не нашли. Вероятно, бронзовые пушки вскоре растащили.



Что же касается точного установления принадлежности найденных в "Лопатинском саду" костных останков, то, когда будет завершена их очистка, ученые по черепу попытаются воссоздать облик человека, похороненного в гробу, и сравнить с прижизненными портретами генерала Гюдена. Если состояние останков позволит, то будут проведены и палеогенетические исследования, данные для которых предоставят проживающие во Франции потомки полководца. Загрузка... newsru.com Категории: в России, образование, история Ключевые слова: памятник, походы, Наполеон, Генерал, захоронение География: Россия — статья прочитана 105 раз Комментарии