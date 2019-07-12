Загрузка... Что будет на свалке истории: во Франции запретят выбрасывать новые товары 🔊 Воспроизвести Одной только новой одежды во Франции ежегодно выбрасывается на 49 млн евро: рассказала госсекретарь Брюн Пуарсон после презентации в Елисейском дворце законопроекта «о борьбе с расточительным потреблением» REUTERS/Philippe Wojazer



10 июля, на заседании совета министров Франции представили законопроект «о многооборотной экономике и борьбе с расточительным потреблением». Документ, по задумке властей, должен «положить конец практике» уничтожения неиспользованных товаров (ведь одной только новой одежды в стране каждый год выбрасывается на 49 млн евро), а также значительно снизить стоимость починки и ремонта продукции, сообщает 10 июля, на заседании совета министров Франции представили законопроект «о многооборотной экономике и борьбе с расточительным потреблением». Документ, по задумке властей, должен «положить конец практике» уничтожения неиспользованных товаров (ведь одной только новой одежды в стране каждый год выбрасывается на 49 млн евро), а также значительно снизить стоимость починки и ремонта продукции, сообщает RFI Проект закона представила правительству в Елисейском дворце Брюн Пуарсон, госсекретарь при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Франции.



После заседания Совмина госпожа Пуарсон рассказала журналистам о содержании документа, первым делом указав три причины, по которым он должен быть принят.



Во-первых, борьба с расточительным потреблением — «одно из обещаний президента» Макрона, который поставил цель: к 2025 году уменьшить во Франции производство отходов в два раза.



Во-вторых, в ходе проведения нынешней весной так называемых «национальных дебатов» французы «массово высказались» за то, чтобы более эффективно бороться за снижение количества мусора и выразили готовность активнее в этом участвовать.



Ну, и третья причина — «международная обстановка»: в частности, Китай в прошлом году запретил импорт на свою территорию мусора из-за границы. Эксперты, на которых ссылается ООН, сразу после этого заявили, что «развитым странам, наконец, придется столкнуться с истинными расходами, связанными с их зависимостью от пластика» — «вместо того, чтобы перекладывать проблему на Китай, который с 1992 года принял почти половину мировых отходов».



Брюн Пуарсон сегодня заявила о намерении французских властей сломать систему потребления, которая была сформирована во Франции (и в других западных странах) «более тридцати лет назад» и в которой никогда не был по-настоящему продуман вопрос утилизации и переработки отходов.



Госсекретарь привела несколько «красноречивых» цифр: «Во Франции перерабатывается только 2% ковролина. То есть, каждый год мы выбрасываем на помойку такое количество ковролина, которого хватило бы для покрытия дороги от Лилля до Марселя (более 900 км — Прим. Ред.). Если бы все люди в мире жили так же, как мы, европейцы, нам понадобилось бы три планеты. (…) Еще один похожий пример — стекло… Мы перерабатываем только 3%, в то время как в мире уже не хватает песка».



«Все это — примеры абсурдных ситуаций, с которыми больше нельзя мириться», — подытожила министр и назвала «главные меры» нового законопроекта:



— Во-первых, французы желают точно знать, что именно они покупают; какое влияние оказывают покупаемые ими товары на окружающую среду, на их собственное здоровье... Так что мы приняли решение о нанесении на товары т.н. «природоохранной» маркировки (чтобы она несла информацию о том, подлежит ли товар ремонту и переработке, есть ли вторичные запасные компоненты...). Вторая важнейшая мера: это борьба с расточительным потреблением и перепроизводством… Во Франции каждый год уничтожается товаров на сумму от 650 до 800 миллионов евро — при том, что эти товары еще могли бы использоваться.



«Мы также хотим, чтобы предприятия (...) думали над тем, чтобы производить более чистые (с экологической точки зрения) товары», и главное, чтобы их было легче починить», — добавила госпожа Пуарсон, уточнив, что, для «стимуляции» производителей, в цену продукта будет закладываться значительная пошлина, уменьшить которую можно будет за счет повышения его «экологичности».



«Мы хотим построить экономику XXI века, — ту, в которой потребляют меньше и лучше, и перестанут производить то, что будет выбрасываться», — объяснила госсекретарь Пуарсон в интервью BFMTV, заверив, что грядущие перемены положительно скажутся и на состоянии планеты, и на содержании кошельков потребителей.



Французский парламент должен начать рассмотрение законопроекта нынешней осенью. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: экономика, общество, дом и быт Ключевые слова: закон, Франция, одежда, утилизация — статья прочитана 113 раз Комментарии