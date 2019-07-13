|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
«А где твоя мама?» Полиция нашла в Старой Риге трехлетнюю девочку-иностранку
При патрулировании Старой Риги вчера на улице Кунгу в 21.30 полиция заметила маленькую плачущую девочку. Ребенку на вид было около трех лет и несмотря на то, что вокруг малышки собрался народ, было понятно, что ее родителей среди этих людей нет, пишет skaties.lv и PRESS.LV со ссылкой на Degpunktā.
Девочка не реагировала на вопросы полицейских, лишь немного попробовала что-то сказать, услышав русскую речь. Но полицейские даже представить не могли, что этот ребенок приехал из другой страны.
Совсем скоро к полиции присоединились медики. Девочку передали в руки врача. А полиция отправилась осматривать окрестности и нашла двух граждан Литвы – они оказались родителями девочки.
И уже совсем скоро ребенок радостно увидел маму, папу и маленькую сестренку.
А полиция дала родителям ценный совет, который может пригодиться всем, у кого есть дети – выезжая на отдых на руку ребенка нужно надеть браслет с номером телефона родителя. Это значительно облегчит работу полиции в случае похожей ситуации.
Загрузка...
press.lv
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|