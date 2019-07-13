Загрузка... «А где твоя мама?» Полиция нашла в Старой Риге трехлетнюю девочку-иностранку 🔊 Воспроизвести



При патрулировании Старой Риги вчера на улице Кунгу в 21.30 полиция заметила маленькую плачущую девочку. Ребенку на вид было около трех лет и несмотря на то, что вокруг малышки собрался народ, было понятно, что ее родителей среди этих людей нет, пишет skaties.lv и



Девочка не реагировала на вопросы полицейских, лишь немного попробовала что-то сказать, услышав русскую речь. Но полицейские даже представить не могли, что этот ребенок приехал из другой страны.



Совсем скоро к полиции присоединились медики. Девочку передали в руки врача. А полиция отправилась осматривать окрестности и нашла двух граждан Литвы – они оказались родителями девочки.



И уже совсем скоро ребенок радостно увидел маму, папу и маленькую сестренку.



А полиция дала родителям ценный совет, который может пригодиться всем, у кого есть дети – выезжая на отдых на руку ребенка нужно надеть браслет с номером телефона родителя. Это значительно облегчит работу полиции в случае похожей ситуации. При патрулировании Старой Риги вчера на улице Кунгу в 21.30 полиция заметила маленькую плачущую девочку. Ребенку на вид было около трех лет и несмотря на то, что вокруг малышки собрался народ, было понятно, что ее родителей среди этих людей нет, пишет skaties.lv и PRESS.LV со ссылкой на Degpunktā.Девочка не реагировала на вопросы полицейских, лишь немного попробовала что-то сказать, услышав русскую речь. Но полицейские даже представить не могли, что этот ребенок приехал из другой страны.Совсем скоро к полиции присоединились медики. Девочку передали в руки врача. А полиция отправилась осматривать окрестности и нашла двух граждан Литвы – они оказались родителями девочки.И уже совсем скоро ребенок радостно увидел маму, папу и маленькую сестренку.А полиция дала родителям ценный совет, который может пригодиться всем, у кого есть дети – выезжая на отдых на руку ребенка нужно надеть браслет с номером телефона родителя. Это значительно облегчит работу полиции в случае похожей ситуации. Загрузка... press.lv Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: туристы, полиция, ребёнок География: Латвия, Рига — статья прочитана 99 раз Комментарии