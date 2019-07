Загрузка... Пропавшие улики: адвокаты требуют закрыть дело в отношении актёра Кевина Спейси о сексуальных домогательствах 🔊 Воспроизвести Кевин Спейси в зале суда © Nicole Harnishfeger/Pool via REUTERS



Адвокаты американского актёра Кевина Спейси требуют закрыть дело о сексуальных домогательствах подопечного в связи с отсутствием улик, сообщает Адвокаты американского актёра Кевина Спейси требуют закрыть дело о сексуальных домогательствах подопечного в связи с отсутствием улик, сообщает RT . По данным зарубежных СМИ, во время предварительного слушания истец не предоставил защите мобильный телефон, в котором могут содержаться подробности инцидента. Сообщается, что судья вычеркнул из протокола дела показания потерпевшего по его просьбе после того, как адвокат Спейси напомнил, что уничтожение улик грозит уголовным преследованием. Ранее семья истца отозвала другой иск против актёра, в котором он обвинялся в спаивании несовершеннолетнего.



Речь идёт об обвинениях Спейси в сексуальных домогательствах в отношении сына американской телеведущей Хизер Унру. Инцидент произошёл в 2016 году. По словам Унру, Спейси приставал к её тогда ещё 18-летнему сыну Уильяму Литтлу в одном из ресторанов Нантакета.



Потерпевший успел зафиксировать происходящее на телефоне и даже отправить сообщения с деталями друзьям и девушке. Однако мобильное устройство так и не предоставили для изучения стороне защиты. По утверждениям родственников истца, после инцидента телефон передали полиции. Впоследствии устройство истцам так и не вернули.



По информации Deadline, на предварительном слушании в Нантакете потерпевший решил воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, после того как адвокат бывшей звезды сериала «Карточный домик» предупредил его, что в штате Массачусетс уничтожение улик подлежит уголовному преследованию.



«Всё дело вращается вокруг данного человека, без него штату (Массачусетс. — RT) придётся очень непросто», — сказал судья Томас Барретт прокурорам, после того как все показания потерпевшего были вычеркнуты из протокола, пишет издание.



Адвокат актёра Алан Джексон на основании этого потребовал закрыть дело. В настоящее время судья не принял никакого решения и назначил следующее заседание на 31 июля.



«Это дело должно быть закрыто — и закрыто сегодня же», — заявил Джексон.



5 июля стало известно, что семья Литтлов добровольно отказалась от другого гражданского иска, в котором юноша обвинял Спейси в спаивании.



Обвинения в отношении Спейси



Напомним, осенью 2017 года американский актёр и певец Энтони Рэпп рассказал изданию BuzzFeed о сексуальных домогательствах со стороны Спейси, имевших место около 30 лет назад — в 1986 году (на тот момент Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26). Рэпп, по собственному признанию, решил рассказать о случившемся на фоне обвинений в харассменте в отношении продюсера Харви Вайнштейна.



В ответ на рассказ Рэппа Спейси опубликовал заявление в Twitter, в котором сообщил, что не помнит подобного инцидента, отметив, что сожалеет о произошедшем. Вместе с тем актёр совершил каминг-аут и заявил о своей гомосексуальной ориентации.



Вскоре Спейси стал фигурантом ещё нескольких дел о сексуальном насилии: после Рэппа в домогательствах актёра обвинили около 15 человек (часть из них сделали это анонимно). Бармен Дэниел Бил сообщил The Sun, что Спейси домогался его недалеко от заведения, в котором Бил работал, а актёр Роберто Кавазос утверждал, что актёр якобы приставал к нему во время работы в театре Old Vic.



Позднее в беседе с CNN восемь человек из съёмочной группы «Карточного домика» рассказали о непристойностях, которые позволял себе Спейси на площадке. В числе «пострадавших» оказался и сын телеведущей Хизер Унру, заявивший, что летом 2016 года также подвергся домогательствам со стороны Спейси.



Обвинения моментально сказались на сериале «Карточный домик», где Спейси исполнял главную роль. В октябре 2017 года Netflix сообщил, что грядущий сезон станет последним. Персонажа Фрэнка Андервуда постановщики шоу решили убить. Впрочем, увольнение из популярного проекта оказалось не единственным последствием обвинений Спейси в домогательствах.



© Кадр из сериала «Карточный домик»



Узнав о скандале, британский режиссёр Ридли Скотт решил вырезать сыгравшего в фильме одну из ключевых ролей Спейси из триллера «Все деньги мира». В результате роль Жана Пола Гетти исполнил канадский актёр Кристофер Пламмер.



Из-за обвинений в сексуальных домогательствах представители Международной академии телевизионных наук и искусств передумали вручать Спейси премию «Эмми» за вклад в производство телевизионных фильмов, а голландский банк ING аннулировал выступление актёра на бизнес-конференции в Роттердаме.



