Загрузка... В Англии вынесен приговор крупнейшей банде работорговцев 🔊 Воспроизвести WEST MIDLANDS POLICE Image caption Сверху слева направо: Игнаций Бржезинский, Ян Садовский, Юлианна Чодакович, Юстина Парчевска. Ниже слева направо: Марек Бржезинский, Наталья Змуда, Войцех Новаковский, Марке Чованец



Суд в Бирмингеме вынес приговоры членам крупнейшей в истории страны преступной группировки, которая эксплуатировала рабский труд, сообщает



Полиция считает, что более 400 жертв преступников содержались в ужасных условиях на северо-западе Англии.



Злоумышленники заманивали малоимущих и социально незащищенных людей из Польши в Англию обещаниями работы и хороших условий жизни. Суд в Бирмингеме вынес приговоры членам крупнейшей в истории страны преступной группировки, которая эксплуатировала рабский труд, сообщает ВВС Полиция считает, что более 400 жертв преступников содержались в ужасных условиях на северо-западе Англии.Злоумышленники заманивали малоимущих и социально незащищенных людей из Польши в Англию обещаниями работы и хороших условий жизни.



В коронном суде Бирмингема завершились два отдельных процесса, в результате которых восемь обвиняемых в торговле людьми, принуждению к рабству и отмыванию денег получили тюремные сроки от 3 до 11 лет.



В 2015 году два человека, которые содержались в неволе, бежали и сообщили о пережитом сотрудникам благотворительной организации "Надежда на правосудие".



Преступная группа из пяти мужчин и трех женщин искала в Польше жертв среди бездомных, бывших заключенных и алкоголиков.



WEST MIDLANDS POLICE Image caption Игнаций Бржезинский разъезжал по Бирмингему на роскошном "бентли"



Их привозили в Британию автобусами, по приезде размещали в заброшенных домах в предместьях Бирмингема, отбирали паспорта и заставляли отдавать заработанные деньги.



Один из пострадавших рассказал в суде, что в доме, куда его поместили, не было воды и он был вынужден мыться в канале.



Как правило, подневольных людей заставляли работать на фермах, фабриках по разделке птицы и центрах по переработке мусора. Контролировавшие их преступники выдавали им по 20 фунтов в неделю, а остальное забирали себе.



Их заставляли открывать в банках специальные счета, с которых гангстеры могли затем снимать заработанные средства.



На некоторых из этих людей преступники оформляли пособия, а деньги забирали себе. Возраст их жертв был от 17 до 65 лет.



Один пожилой мужчина, попавший в руки преступников, скончался в неволе, и они уничтожили все его документы и личные вещи, чтобы замести следы.



По оценкам судебных властей, преступники получили более 2 миллионов фунтов в период с июня 2012 по октябрь 2017 года, что позволило им вести роскошный образ жизни.



WEST MIDLANDS POLICE Image caption Завлеченные посулами люди ютились в тесных комнатах, а заработанные деньги у них отбирали



Если обманутые люди начинали жаловаться, их избивали или унижали на глазах других.



Одного из таких людей выставили голым на всеобщее обозрение, облили йодом и пригрозили удалить у него почки, если он не перестанет жаловаться.



30-летний Марек Чованиц 50-летний Марек Бржезинский приговорены к 11 и 9 годам тюрьмы соответственно за принуждение к рабскому труду и отмывание денег.



Игнаций Бржезинский, Ян Садовский и Войцех Новаковский были осуждены по обвинениям в торговле людьми, принуждению к рабскому труду и незаконному приобретению и использованию в преступных целях недвижимости.



Они получили сроки от трех до шести лет.



Полиция считает, что Чованиц выступал в роли респектабельного "лица" банды, появляясь в банках и агентствах занятости. Игнаций Бржезинский, который бежал во время суда и до сих скрывается от правосудия, отвечал в банде за открытие банковских счетов и денежные операции.



Марек Бржезинский регулярно ездил в Польшу, откуда привозил своих жертв, а жена Игнация Бржезинского выполняла роль хозяйки дома, встречая их в Англии и размещая их по квартирам.



WEST MIDLANDS POLICE Image caption Полиция конфисковала у задержанных наличные и кредитные карты, по которым их жертвы получали зарплаты



Один из осужденных - Чодакович - даже работал в агентстве занятости в Вустере, где оформлял контракты на работу для десятков привезенных из Польши людей.



Новаковский и Садовский встречали прибывших из Польши людей и сопровождали их в банки и центры занятости для оформления пособий.



Властям удалось установить имена 92 жертв преступного сообщества. Полиция считает, что в сети преступников попали еще по меньшей мере 350 человек, но они либо вернулись на родину, либо боятся дать показания. Однако по прибытии поляков размещали в заброшенных домах и вынуждали работать за гроши.В 2015 году два человека, которые содержались в неволе, бежали и сообщили о пережитом сотрудникам благотворительной организации "Надежда на правосудие".Преступная группа из пяти мужчин и трех женщин искала в Польше жертв среди бездомных, бывших заключенных и алкоголиков.Их привозили в Британию автобусами, по приезде размещали в заброшенных домах в предместьях Бирмингема, отбирали паспорта и заставляли отдавать заработанные деньги.Один из пострадавших рассказал в суде, что в доме, куда его поместили, не было воды и он был вынужден мыться в канале.Как правило, подневольных людей заставляли работать на фермах, фабриках по разделке птицы и центрах по переработке мусора. Контролировавшие их преступники выдавали им по 20 фунтов в неделю, а остальное забирали себе.Их заставляли открывать в банках специальные счета, с которых гангстеры могли затем снимать заработанные средства.На некоторых из этих людей преступники оформляли пособия, а деньги забирали себе. Возраст их жертв был от 17 до 65 лет.Один пожилой мужчина, попавший в руки преступников, скончался в неволе, и они уничтожили все его документы и личные вещи, чтобы замести следы.По оценкам судебных властей, преступники получили более 2 миллионов фунтов в период с июня 2012 по октябрь 2017 года, что позволило им вести роскошный образ жизни.Если обманутые люди начинали жаловаться, их избивали или унижали на глазах других.Одного из таких людей выставили голым на всеобщее обозрение, облили йодом и пригрозили удалить у него почки, если он не перестанет жаловаться.30-летний Марек Чованиц 50-летний Марек Бржезинский приговорены к 11 и 9 годам тюрьмы соответственно за принуждение к рабскому труду и отмывание денег.Игнаций Бржезинский, Ян Садовский и Войцех Новаковский были осуждены по обвинениям в торговле людьми, принуждению к рабскому труду и незаконному приобретению и использованию в преступных целях недвижимости.Они получили сроки от трех до шести лет.Полиция считает, что Чованиц выступал в роли респектабельного "лица" банды, появляясь в банках и агентствах занятости. Игнаций Бржезинский, который бежал во время суда и до сих скрывается от правосудия, отвечал в банде за открытие банковских счетов и денежные операции.Марек Бржезинский регулярно ездил в Польшу, откуда привозил своих жертв, а жена Игнация Бржезинского выполняла роль хозяйки дома, встречая их в Англии и размещая их по квартирам.Один из осужденных - Чодакович - даже работал в агентстве занятости в Вустере, где оформлял контракты на работу для десятков привезенных из Польши людей.Новаковский и Садовский встречали прибывших из Польши людей и сопровождали их в банки и центры занятости для оформления пособий.Властям удалось установить имена 92 жертв преступного сообщества. Полиция считает, что в сети преступников попали еще по меньшей мере 350 человек, но они либо вернулись на родину, либо боятся дать показания. Загрузка... bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, полиция, Англия, работорговля — статья прочитана 149 раз Комментарии