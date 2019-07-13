Загрузка... Обсерватория Джодрелл-Бэнк получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 🔊 Воспроизвести LOOP IMAGES Image caption Телескоп Ловелла - главная достопримечательность комплекса



Британская обсерватория Джодрелл-Бэнк стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает



С момента основания в 1945 году обсерватория была в авангарде астрономических исследований, а во времена "космической гонки" отслеживала советские и американские космические корабли.



Обсерватория расположена в графстве Чешир. Она - часть научного комплекса университета Манчестера.



Ее главная достопримечательность - телескоп Ловелла.



Джодрелл-Бэнк - последнее пополнение престижного списка ЮНЕСКО. Британская обсерватория Джодрелл-Бэнк стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает ВВС С момента основания в 1945 году обсерватория была в авангарде астрономических исследований, а во времена "космической гонки" отслеживала советские и американские космические корабли.Обсерватория расположена в графстве Чешир. Она - часть научного комплекса университета Манчестера.Ее главная достопримечательность - телескоп Ловелла.Джодрелл-Бэнк - последнее пополнение престижного списка ЮНЕСКО. GETTY IMAGES Image caption Советский космонавт Валерий Быковский (слева), трижды побывавший в космосе, встретился с основателем Джодрелл-Бэнк сэром Бернардом Ловеллом в 1967 году



Комитет Всемирного наследия проводит свою ежегодную сессию с 30 июня по 10 июля в Азербайджане. На ней решается, каким объектам, имеющим значение для всего человечества, присвоить почетный статус.



Объекты Всемирного наследия охраняются международными договорами.



Исследования в обсерватории Джодрелл-Бэнк начались в 1945 году, когда физик сэр Бернард Ловелл приехал работать в Манчестер.



Здесь начались работы в новейшей в те годы области - радиоастрономии, где для получения представлений об устройстве Вселенной используются радиоволны, а не видимый свет.



Обсерватория Джодрелл-Бэнк



ANTHONY HOLLOWAY Image caption Телескоп Ловелла едва не остался недостроенным - бюджет внезапно был исчерпан



-На момент постройки в 1957 году телескоп Ловелла был крупнейшим в мире, сегодня он - третий по величине



-Во время Карибского кризиса в 1962 году Джодрелл-Бэнк был частью британской системы раннего предупреждения о ядерной атаке



-Телескоп Ловелла отслеживал первую мягкую посадку космического аппарата на Луне в 1966 году и напечатал первую фотографию лунной поверхности



-Телескоп обладает настолько высокой чувствительностью, что сотрудникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, а микроволновая печь на кухне спрятана в специальный металлический ящик



С просьбой о присвоении обсерватории статуса объекта Всемирного наследия Великобритания впервые обратилась в 2010 году, когда Джодрелл-Бэнк попал в британский список претендентов на это звание.



Профессор Тереза Андерсон, директор Центра открытий Джодрелл-Бэнк, сказала: "Это замечательная новость и большой день в истории Джодрелл-Бэнк. Это увековечит и новаторскую работу сэра Бернарда Ловелла и других ученых, и ведущие мировые исследования, продолжающиеся в обсерватории по сей день".



"Мы этого добились! Джодрелл-Бэнк теперь - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти 10 лет назад я и профессор Тим О'Браен начали этот процесс, и для меня было честью услышать удар молотка, утверждающий это решение. Огромное спасибо всем, кто нам помогал!" - написала Андерсон в своем "Твиттере".



Представительница университета Манчестер заявила, что обсерватория соответствует судейским критериям и благодаря своим научным достижениям является "шедевром человеческого творческого гения".



UNIVERSITY OF MANCHESTER Image caption Сэр Бернард Ловелл (в центре) и его коллеги стали пионерами радиоастрономии



На территории Джодрелл-Бэнк также находится штаб-квартира SKA (Square Kilometre Array, "Антенная решетка в один квадратный километр") - международного проекта по созданию крупнейшего радиотелескопа в мире путем связи тысяч антенн и приемников в Африке и Австралии.



Обсерватория - один из 32 объектов Всемирного наследия на территории Соединенного Королевства (еще один - Стоунхендж). Во всем мире таких объектов примерно 1100.



В год Джодрелл-Бэнк посещают более 185 тысяч человек.



В 2018 году университет Манчестера получил 12 млн фунтов из Фонда национальной лотереи и еще 4 млн - от министерства культуры, СМИ и спорта для создания нового Центра открытий при обсерватории. Комитет Всемирного наследия проводит свою ежегодную сессию с 30 июня по 10 июля в Азербайджане. На ней решается, каким объектам, имеющим значение для всего человечества, присвоить почетный статус.Объекты Всемирного наследия охраняются международными договорами.Исследования в обсерватории Джодрелл-Бэнк начались в 1945 году, когда физик сэр Бернард Ловелл приехал работать в Манчестер.Здесь начались работы в новейшей в те годы области - радиоастрономии, где для получения представлений об устройстве Вселенной используются радиоволны, а не видимый свет.-На момент постройки в 1957 году телескоп Ловелла был крупнейшим в мире, сегодня он - третий по величине-Во время Карибского кризиса в 1962 году Джодрелл-Бэнк был частью британской системы раннего предупреждения о ядерной атаке-Телескоп Ловелла отслеживал первую мягкую посадку космического аппарата на Луне в 1966 году и напечатал первую фотографию лунной поверхности-Телескоп обладает настолько высокой чувствительностью, что сотрудникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, а микроволновая печь на кухне спрятана в специальный металлический ящикС просьбой о присвоении обсерватории статуса объекта Всемирного наследия Великобритания впервые обратилась в 2010 году, когда Джодрелл-Бэнк попал в британский список претендентов на это звание.Профессор Тереза Андерсон, директор Центра открытий Джодрелл-Бэнк, сказала: "Это замечательная новость и большой день в истории Джодрелл-Бэнк. Это увековечит и новаторскую работу сэра Бернарда Ловелла и других ученых, и ведущие мировые исследования, продолжающиеся в обсерватории по сей день"."Мы этого добились! Джодрелл-Бэнк теперь - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти 10 лет назад я и профессор Тим О'Браен начали этот процесс, и для меня было честью услышать удар молотка, утверждающий это решение. Огромное спасибо всем, кто нам помогал!" - написала Андерсон в своем "Твиттере".Представительница университета Манчестер заявила, что обсерватория соответствует судейским критериям и благодаря своим научным достижениям является "шедевром человеческого творческого гения".На территории Джодрелл-Бэнк также находится штаб-квартира SKA (Square Kilometre Array, "Антенная решетка в один квадратный километр") - международного проекта по созданию крупнейшего радиотелескопа в мире путем связи тысяч антенн и приемников в Африке и Австралии.Обсерватория - один из 32 объектов Всемирного наследия на территории Соединенного Королевства (еще один - Стоунхендж). Во всем мире таких объектов примерно 1100.В год Джодрелл-Бэнк посещают более 185 тысяч человек.В 2018 году университет Манчестера получил 12 млн фунтов из Фонда национальной лотереи и еще 4 млн - от министерства культуры, СМИ и спорта для создания нового Центра открытий при обсерватории. Загрузка... bbc.com Категории: технологии, образование Ключевые слова: космос, ЮНЕСКО, обсерватория — статья прочитана 85 раз Комментарии