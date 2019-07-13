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Американский адвокат получил пять лет тюрьмы за порнотроллинг

GETTY IMAGES


Американский адвокат Джон Стил приговорен к пяти годам тюрьмы за то, что загружал порнографические ролики в файлообменники, а затем подавал в суд на тех, кто их скачивал, сообщает ВВС.

Стил был сооснователем компании под названием Prenda Law, которая занималась схемами так называемого порнотроллинга.

Партнер Стила Пол Хансмайер в июне был приговорен к 14 годам заключения за участие в этой схеме.

Стилу грозил срок в 10 лет, однако в итоге он был сокращен вдвое, так как подсудимый сотрудничал со следствием.

Prenda Law успешно занималась порнотроллингом с 2010-го по 2013 год и за этот период заработала порядка 6 млн долларов.
Компания предъявляла обвинения в пиратстве пользователям, нелегально скачивавшим порноролики, которые она загружала в файлообменники.

Многие пользователи предпочитали выплатить фирме компенсацию в размере нескольких тысяч долларов вместо того, чтобы отвечать на обвинения в судах.

Как выяснили следователи, Prenda Law сама подталкивала людей к тому, чтобы они скачивали ролики, права на которые принадлежали компании.

Компенсации, которые выплачивали попавшие в ловушку пользователи, переводились в подставные компании, чтобы скрыть тот факт, что они доставались Стилу и Хансмайеру.

На слушаниях в суде Джон Стил признался, что принимал "глупые решения". Его адвокат заявил, что его действия "достойны осуждения, отвратительны и преступны".

Согласно решению суда, Стил и Хансмайер также обязаны выплатить 1,5 млн долларов жертвам пиратской схемы.
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bbc.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, суд, адвокат, порно
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добавлена сегодня, 13 июля, 11:40

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