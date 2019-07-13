Загрузка... Американский адвокат получил пять лет тюрьмы за порнотроллинг 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Американский адвокат Джон Стил приговорен к пяти годам тюрьмы за то, что загружал порнографические ролики в файлообменники, а затем подавал в суд на тех, кто их скачивал, сообщает



Стил был сооснователем компании под названием Prenda Law, которая занималась схемами так называемого порнотроллинга.



Партнер Стила Пол Хансмайер в июне был приговорен к 14 годам заключения за участие в этой схеме.



Стилу грозил срок в 10 лет, однако в итоге он был сокращен вдвое, так как подсудимый сотрудничал со следствием.



Prenda Law успешно занималась порнотроллингом с 2010-го по 2013 год и за этот период заработала порядка 6 млн долларов. Американский адвокат Джон Стил приговорен к пяти годам тюрьмы за то, что загружал порнографические ролики в файлообменники, а затем подавал в суд на тех, кто их скачивал, сообщает ВВС Стил был сооснователем компании под названием Prenda Law, которая занималась схемами так называемого порнотроллинга.Партнер Стила Пол Хансмайер в июне был приговорен к 14 годам заключения за участие в этой схеме.Стилу грозил срок в 10 лет, однако в итоге он был сокращен вдвое, так как подсудимый сотрудничал со следствием.Prenda Law успешно занималась порнотроллингом с 2010-го по 2013 год и за этот период заработала порядка 6 млн долларов. Компания предъявляла обвинения в пиратстве пользователям, нелегально скачивавшим порноролики, которые она загружала в файлообменники.



Многие пользователи предпочитали выплатить фирме компенсацию в размере нескольких тысяч долларов вместо того, чтобы отвечать на обвинения в судах.



Как выяснили следователи, Prenda Law сама подталкивала людей к тому, чтобы они скачивали ролики, права на которые принадлежали компании.



Компенсации, которые выплачивали попавшие в ловушку пользователи, переводились в подставные компании, чтобы скрыть тот факт, что они доставались Стилу и Хансмайеру.



На слушаниях в суде Джон Стил признался, что принимал "глупые решения". Его адвокат заявил, что его действия "достойны осуждения, отвратительны и преступны".



Согласно решению суда, Стил и Хансмайер также обязаны выплатить 1,5 млн долларов жертвам пиратской схемы. Загрузка... bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, адвокат, порно — статья прочитана 132 раза Комментарии