Загрузка... Названы отличия нового российского авианосца Ламантин 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Гальперин



Создание нового российского авианосца "Ламантин", в случае принятия такого решения, может занять 10-12 лет, заявил



Авианосец "Ламантин" проекта 11430Э, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на корабле могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников.



"От момента стартового выстрела это 10-12 лет. В зависимости от того, какие будут приняты решения по его облику, - сказал Юхнин на Военно-морском салоне. Создание нового российского авианосца "Ламантин", в случае принятия такого решения, может занять 10-12 лет, заявил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.Авианосец "Ламантин" проекта 11430Э, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Военно-морском салоне. По замыслу разработчиков, на корабле могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и шесть-десять беспилотников."От момента стартового выстрела это 10-12 лет. В зависимости от того, какие будут приняты решения по его облику, - сказал Юхнин на Военно-морском салоне. Он добавил, что в корабле используются наработки бюро и уже опробованные технические решения. Таким образом, возможное строительство авианосца не будет сопряжено с какими-либо техническими рисками. "То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса", - отметил Юхнин.



Главное отличие "Ламантина" будет заключаться в радиоэлектронном вооружении. Также корабль должен получить оружие на новой современной элементной базе. Водоизмещение корабля составит порядка 75 тысяч тонн.



Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта. Военные пока не выбрали конкретные проект, который будет строиться ему на замену. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, технологии, в России Ключевые слова: строительство, корабли, авианосец, верфь, Ламантин География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии