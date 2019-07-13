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До конца года пройдут испытания сверхзвукового самолета «Туполева»
В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки «Туполева» со сниженным уровнем звукового удара. Его испытают в аэродинамической трубе, сообщил «Интерфаксу» источник в авиапроме, передает НОВОСТИ 24.
Эксперты должны рассчитать параметры звукового удара на крейсерском режиме полета, выбрать оптимальный вариант компоновки самолета и испытать модель в трубе, чтобы определить его характеристики.
В результате будет создана электронная геометрическая модель сверхзвукового самолета с минимальным уровнем звукового удара при сохранении требуемых летно-технических характеристик, добавил собеседник агентства.
По его данным, испытания пройдут в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-313 Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН).
В пресс-службе «Туполева» от комментариев отказались.
Снижение уровня шума гражданских самолетов и выработка международных норм по звуковому удару являются одной из наиболее актуальных проблем авиапрома.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что в Объединенной авиастроительной корпорации с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолета.
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in24.org
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: самолет, авиастроение, разработки, ТУ
География: Россия
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