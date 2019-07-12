От диалога до хамства и оскорблений: какой мы запомним Грибаускайте 🔊 Воспроизвести



Сегодня, 12 июля, Даля Грибаускайте покинет пост президента Литвы, который она занимала с 2009 года. Ряд литовских политологов десять лет назад, напоминая о работе «красной Дали» в Высшей партийной школе СССР, предупреждал, что страна может «упасть в объятия Кремля». Однако история сложилась иначе. Аналитический портал



Попытки конструктивного диалога (2009–2010 годы) Сегодня, 12 июля, Даля Грибаускайте покинет пост президента Литвы, который она занимала с 2009 года. Ряд литовских политологов десять лет назад, напоминая о работе «красной Дали» в Высшей партийной школе СССР, предупреждал, что страна может «упасть в объятия Кремля». Однако история сложилась иначе. Аналитический портал RuBaltic.Ru вспомнил основные вехи взаимоотношений России и Литвы в последнее десятилетие, отметив самые запоминающиеся высказывания уходящего президента.



Поэтому Грибаускайте решила лично позвонить Медведеву.



Президент Литвы так описывала результаты той беседы: «Транспортники довольны! Бизнес доволен! Я за конструктивный диалог со всеми соседями, и с Россией, и с Белоруссией. Я хочу, чтобы в первую очередь развивались экономические отношения. Но я не буду искусственно ускорять эти отношения, они должны развиваться объективно. А риторика… Любым странам, которые будут уважительно относиться к Литве, я буду отвечать тем же».



Фото: nedelia.lt



В 2010 году в Литве отмечали юбилей (20-летие) независимости страны, на который президент Литвы пригласила главу России.



Дмитрий Медведев, однако, не принял приглашение, сославшись на график, но отправил письменное поздравление. После этого Грибаускайте вновь заявила о намерении развивать взаимоотношения с Российской Федерацией:



«Я положительно оцениваю тот факт, что президент России Медведев поздравил Литву и с Днем восстановления государственности, 16 февраля, и с Днем восстановления независимости, 11 марта. В интересах Литвы доброжелательные, взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми соседними странами. Двусторонний визит был бы отличным поводом для обсуждения с главой России актуальных для Литвы вопросов и возможностей развития двустороннего экономического, культурного сотрудничества».



Не омрачили общую тенденцию и планы передачи в том же году музея Донелайтиса, находящегося на территории Калининградской области, в собственность Русской православной церкви. В этой связи Грибаускайте написала Медведеву письмо, в котором весьма тактично просила предотвратить подобный шаг:



«Учитывая важность этого музея для Литвы, ее культуры и истории, а также то, что увековечивание памяти Донелайтиса — это важный вопрос культурного наследия не только для Литвы, но и для России, обращаюсь к Вам с просьбой оставить музей в ведении Российского государства. Понимая и ответственность Литвы, я попросила правительство искать возможность для участия в содержании этого музея».



Фото: Postimees



Однако на фоне такого конструктивного подхода уже появлялись вполне антироссийские нотки.



Так, в феврале 2010 года она назначает главой МИД страны Аудронюса Ажубалиса, известного своей ярой антироссийской позицией в ходе августовской войны 2008 года. А уже 15 июня 2010-го Грибаускайте подписала поправки к статье 170 Уголовного кодекса Литовской Республики об уголовном наказании лиц, отрицающих или умаляющих факт «оккупации» Литвы Советским Союзом.



Началом заметного охлаждения взаимоотношений между Россией и Литвой стал газовый спор последней с компанией «Газпром» в 2012 году. По мнению литовской стороны, Литва якобы переплатила за газ несколько миллиардов литов. Также резкий протест Вильнюса вызвали планы строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области.



11 июня 2012 года, выступая в сейме Литвы с ежегодным посланием, Грибаускайте уделила внимание этим вопросам, сообщив о давлении со стороны российских энергетических компаний:



«Это нелегко. Пока мы, создавая уже седьмую Национальную энергетическую стратегию, мечемся в поисках согласия и решения, за нас решают тайные визиты Росатома, загадочные меморандумы Газпрома и фильмы псевдозеленых».



Фото: lrp.lt



За энергетическими спорами последовала «молочная война», и Грибаускайте тут же связала это с давлением на Литву.



В сентябре 2013 года президент посетовала на это с трибуны 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН:



«Даже Литва, которая сегодня занимает пост председателя Совета Европейского союза и, казалось бы, уже успешно утвердила свой выбор, подвергается не меньшему давлению. Препятствия для путешествующих людей на границе, необоснованные задержки при перевозке грузов, "молочная война" — это всего лишь несколько самых свежих примеров. При таком давлении трудно проводить реформы, которые расширяют права членов общества и открывают для них возможность участвовать в процессе создания государства».



И тут Далю понесло



Откровенно понесло Грибаускайте после начала украинского кризиса.



Литва с этого периода стала главным рупором майданной власти в ЕС и основным источником антироссийских заявлений.



Уже в 2014 году президент Литвы, невзирая на устоявшиеся дипломатические нормы, фактически переходит на путь базарного хамства и прямых оскорблений в адрес России и ее представителей.



Весной 2014 года она приветствовала нового посла России в Вильнюсе Александра Удальцова словами: «Вы еще не подавились литовским молоком? Я вас спрашиваю!»



Осенью того же года Грибаускайте назвала Россию террористическим государством.



«Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше».



На фоне событий на Украине у Грибаускайте развилась ярко выраженная мания преследования.



Ей всюду виделась российская угроза, которая реально нависла над независимостью прибалтийской республики.



Фото: Baltnews.lt



Хотя, по ее прогнозам, экспансионистские планы России выходили далеко за ее пределы. «После Украины будет Молдова, после Молдовы — другие страны, это открытая и брутальная агрессия», — заявляла в 2014 году перед началом саммита глав стран и правительств ЕС в Брюсселе президент Литвы.



Впрочем, больной Грибаускайте считала отнюдь не себя.



В 2016 году она усомнилась в психической нормальности Владимира Путина и назвала его параноиком.



«Идея Путина заключается в том, чтобы вернуть в зону влияния России все страны бывшего СССР, он хочет восстановить прежний размер старой России. Это его паранойя, и мы должны воспринимать это всерьез», — сказала Грибаускайте немецкому журналу Spiegel.



Фото: sputniknews.lt



При этом глава прибалтийской республики всячески накаляла антироссийскую истерию и внутри страны. «Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — говорила она о неизбежно грядущей российской агрессии.



Вспоминая в 2017 году свою первую встречу с действующим президентом России, Даля Поликарповна отметила, что тот пытался «поставить ее на колени».



«Путин сразу дал понять: или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения», — сказала тогда президент Литвы.



Не забывала глава прибалтийской республики о российской «угрозе» и в самом конце своего правления. Выступая в марте 2019 года на пленарном заседании «Бухарестской девятки», Грибаускайте заявила: «Милитаризация России на наших границах остается интенсивной. Поэтому НАТО должен быть быстрым, сильным и постоянно готовым противостоять угрозе с Востока».



Единственное, что радует в этой истории деградаций литовско-российских отношений из-за склочности одного человека, — то, что сами литовцы не поддержали русофобский курс Грибаускайте, и ее преемница проиграла выборы президента Литвы.



Теперь есть робкая надежда, что при новом президенте Гитанасе Науседе внешнюю политику Литвы не придется комментировать психиатрам. Причиной первого контакта президента Литвы с главой России Дмитрием Медведевым стал возникший в 2009 году коллапс на границе Калининградской области. Тогда литовские перевозчики не могли долгое время попасть на территорию региона.Поэтому Грибаускайте решила лично позвонить Медведеву.Президент Литвы так описывала результаты той беседы: «Транспортники довольны! Бизнес доволен! Я за конструктивный диалог со всеми соседями, и с Россией, и с Белоруссией. Я хочу, чтобы в первую очередь развивались экономические отношения. Но я не буду искусственно ускорять эти отношения, они должны развиваться объективно. А риторика… Любым странам, которые будут уважительно относиться к Литве, я буду отвечать тем же».В 2010 году в Литве отмечали юбилей (20-летие) независимости страны, на который президент Литвы пригласила главу России.Дмитрий Медведев, однако, не принял приглашение, сославшись на график, но отправил письменное поздравление. После этого Грибаускайте вновь заявила о намерении развивать взаимоотношения с Российской Федерацией:«Я положительно оцениваю тот факт, что президент России Медведев поздравил Литву и с Днем восстановления государственности, 16 февраля, и с Днем восстановления независимости, 11 марта. В интересах Литвы доброжелательные, взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми соседними странами. Двусторонний визит был бы отличным поводом для обсуждения с главой России актуальных для Литвы вопросов и возможностей развития двустороннего экономического, культурного сотрудничества».Не омрачили общую тенденцию и планы передачи в том же году музея Донелайтиса, находящегося на территории Калининградской области, в собственность Русской православной церкви. В этой связи Грибаускайте написала Медведеву письмо, в котором весьма тактично просила предотвратить подобный шаг:«Учитывая важность этого музея для Литвы, ее культуры и истории, а также то, что увековечивание памяти Донелайтиса — это важный вопрос культурного наследия не только для Литвы, но и для России, обращаюсь к Вам с просьбой оставить музей в ведении Российского государства. Понимая и ответственность Литвы, я попросила правительство искать возможность для участия в содержании этого музея».Однако на фоне такого конструктивного подхода уже появлялись вполне антироссийские нотки.Так, в феврале 2010 года она назначает главой МИД страны Аудронюса Ажубалиса, известного своей ярой антироссийской позицией в ходе августовской войны 2008 года. А уже 15 июня 2010-го Грибаускайте подписала поправки к статье 170 Уголовного кодекса Литовской Республики об уголовном наказании лиц, отрицающих или умаляющих факт «оккупации» Литвы Советским Союзом.Началом заметного охлаждения взаимоотношений между Россией и Литвой стал газовый спор последней с компанией «Газпром» в 2012 году. По мнению литовской стороны, Литва якобы переплатила за газ несколько миллиардов литов. Также резкий протест Вильнюса вызвали планы строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области.11 июня 2012 года, выступая в сейме Литвы с ежегодным посланием, Грибаускайте уделила внимание этим вопросам, сообщив о давлении со стороны российских энергетических компаний:«Это нелегко. Пока мы, создавая уже седьмую Национальную энергетическую стратегию, мечемся в поисках согласия и решения, за нас решают тайные визиты Росатома, загадочные меморандумы Газпрома и фильмы псевдозеленых».За энергетическими спорами последовала «молочная война», и Грибаускайте тут же связала это с давлением на Литву.В сентябре 2013 года президент посетовала на это с трибуны 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН:«Даже Литва, которая сегодня занимает пост председателя Совета Европейского союза и, казалось бы, уже успешно утвердила свой выбор, подвергается не меньшему давлению. Препятствия для путешествующих людей на границе, необоснованные задержки при перевозке грузов, "молочная война" — это всего лишь несколько самых свежих примеров. При таком давлении трудно проводить реформы, которые расширяют права членов общества и открывают для них возможность участвовать в процессе создания государства».Откровенно понесло Грибаускайте после начала украинского кризиса.Литва с этого периода стала главным рупором майданной власти в ЕС и основным источником антироссийских заявлений.Уже в 2014 году президент Литвы, невзирая на устоявшиеся дипломатические нормы, фактически переходит на путь базарного хамства и прямых оскорблений в адрес России и ее представителей.Весной 2014 года она приветствовала нового посла России в Вильнюсе Александра Удальцова словами: «Вы еще не подавились литовским молоком? Я вас спрашиваю!»Осенью того же года Грибаускайте назвала Россию террористическим государством.«Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше».На фоне событий на Украине у Грибаускайте развилась ярко выраженная мания преследования.Ей всюду виделась российская угроза, которая реально нависла над независимостью прибалтийской республики.Хотя, по ее прогнозам, экспансионистские планы России выходили далеко за ее пределы. «После Украины будет Молдова, после Молдовы — другие страны, это открытая и брутальная агрессия», — заявляла в 2014 году перед началом саммита глав стран и правительств ЕС в Брюсселе президент Литвы.Впрочем, больной Грибаускайте считала отнюдь не себя.В 2016 году она усомнилась в психической нормальности Владимира Путина и назвала его параноиком.«Идея Путина заключается в том, чтобы вернуть в зону влияния России все страны бывшего СССР, он хочет восстановить прежний размер старой России. Это его паранойя, и мы должны воспринимать это всерьез», — сказала Грибаускайте немецкому журналу Spiegel.При этом глава прибалтийской республики всячески накаляла антироссийскую истерию и внутри страны. «Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — говорила она о неизбежно грядущей российской агрессии.Вспоминая в 2017 году свою первую встречу с действующим президентом России, Даля Поликарповна отметила, что тот пытался «поставить ее на колени».«Путин сразу дал понять: или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения», — сказала тогда президент Литвы.Не забывала глава прибалтийской республики о российской «угрозе» и в самом конце своего правления. Выступая в марте 2019 года на пленарном заседании «Бухарестской девятки», Грибаускайте заявила: «Милитаризация России на наших границах остается интенсивной. Поэтому НАТО должен быть быстрым, сильным и постоянно готовым противостоять угрозе с Востока».Единственное, что радует в этой истории деградаций литовско-российских отношений из-за склочности одного человека, — то, что сами литовцы не поддержали русофобский курс Грибаускайте, и ее преемница проиграла выборы президента Литвы.Теперь есть робкая надежда, что при новом президенте Гитанасе Науседе внешнюю политику Литвы не придется комментировать психиатрам. rubaltic.ru Категории: история, экономика, политика Ключевые слова: аналитика, Грибаускайте, срок полномочий География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии