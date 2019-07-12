Стало известно число захотевших уехать из страны украинцев 🔊 Воспроизвести Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости



Более трети украинцев задумываются о том, чтобы переехать жить в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), сообщает



Согласно опросу, об эмиграции задумываются 36 процентов украинцев. При этом наиболее популярны эти мысли у молодого поколения — о том, чтобы покинуть Украину, думают 60 процентов жителей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Среди людей в возрасте от 36 до 50 лет число думающих об эмиграции уже меньше — 46 процентов. Наименее склонны к переменам люди старше 50 лет — только 13 процентов респондентов из этой группы готовы покинуть страну. Более трети украинцев задумываются о том, чтобы переехать жить в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), сообщает ЛЕНТА Согласно опросу, об эмиграции задумываются 36 процентов украинцев. При этом наиболее популярны эти мысли у молодого поколения — о том, чтобы покинуть Украину, думают 60 процентов жителей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Среди людей в возрасте от 36 до 50 лет число думающих об эмиграции уже меньше — 46 процентов. Наименее склонны к переменам люди старше 50 лет — только 13 процентов респондентов из этой группы готовы покинуть страну. Кроме того, исследование показало, что идеи об эмиграции сильнее всего распространены среди жителей западных регионов страны — там уехать с Украины намерен 41 процент населения. Также не оказались склонными к патриотизму сторонники партий «Голос» и «Слуга народа» — 41 процент голосующих за них украинцев хотят покинуть страну.



Наиболее популярными местами для эмиграции стали Польша, Германия и Чехия, куда хотят эмигрировать 46, 30 и 25 процентов желающих соответственно.



Ранее социологическая служба Gallup опубликовала исследование, согласно которому в 2018 году число задумывающихся об эмиграции россиян увеличилось до 20 процентов. Как и на Украине, наиболее популярна эта идея у молодежи: о том, чтобы покинуть Россию, думают 44 процента граждан в возрасте от 15 до 29 лет. lenta.ru Категории: дом и быт, общество Ключевые слова: эмиграция, опрос География: Украина — статья прочитана 146 раз Комментарии