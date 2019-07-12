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США пожаловались в ВТО на ответные пошлины Индии

Фото: Carl Court/EPA-EFE


Американские власти направили жалобу во Всемирную торговую организацию из-за мер, которые Индия приняла в ответ на применение США импортных пошлин на сталь и алюминий в 2018 г., сообщает ВЕСТИ-ЭКОНОМИКА

В запросе США на проведение консультаций с Индией в рамках ВТО отмечается, что в Вашингтоне считают дополнительные импортные пошлины, примененные индийскими властями в период с июня 2018 по июнь 2019 гг., "не соответствующими условиям Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 г. (ГАТТ)".

По утверждению США, применив данные импортные пошлины, индийские власти якобы совершили "несправедливую дискриминацию в отношении американского импорта по сравнению с другими с другими членами ВТО".
Президент США Дональд Трамп объявил о применении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% под предлогом "защиты национальной безопасности США" 8 марта 2018 г. Данные меры были изначально применены против Китая, России и Японии. С 1 июня 2018 г. США применили аналогичные пошлины против Австралии, Аргентины, Бразилии, ЕС, Индии, Канады, Мексики и Турции.

Ряд стран применили ответные меры в отношении импорта стали и алюминия из США. После этого администрация Трампа направила жалобы в ВТО, аналогичные тем, которые были направлены против Индии, в связи с ответными мерами ЕС, Китая и ряда других стран.
vestifinance.ru
Категории: экономика, в мире, политика
Ключевые слова: США, индия, торговля, ВТО, жалоба
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добавлена сегодня, 12 июля, 20:30

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