Путин впервые поговорил с Зеленским 🔊 Воспроизвести MIKHAIL METZEL/TASS/NURPHOTO/GETTY IMAGES



Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает



"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - цитирует Пескова РИА Новости.



"Обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сказал Песков. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ВВС "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - цитирует Пескова РИА Новости."Обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сказал Песков. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - добавил он.



Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине в апреле. В отличие от других лидеров государств, Путин не поздравлял его с избранием. Российские президент говорил, что в Москве хотят дождаться результатов работы Зеленского.



"Надо поговорить?"



В понедельник, 8 июля, Зеленский выступил с видеообращением в "Фейсбуке", поводом для которого стала попытка провести телемост между Москвой и Киевом. Он раскритиковал эту идею, а в качестве альтернативы предложил провести переговоры с Путиным в Минске.



"А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - сказал он.







В четверг, 11 июля, инициативу Зеленского прокомментировал Путин. Он отвечал на вопросы журналистов о его реакции на предложение провести встречу с участием лидеров Франции, ФРГ, США и Великобритании.



"Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения нормандского формата, - сказал Путин. - Но, во-первых, этот нoрмандский формат и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь".



"Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны, - добавил Путин. - В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного фoрмата".



США не являются участниками нормандского процесса, напоминал ранее Песков. Путин в свою очередь напомнил в четверг, что британский премьер Тереза Мэй "вскоре прекращает работу". Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.



В пятницу, 12 июля, в Париже пройдет встреча советников глав государств и правительств нормандского формата. С российской стороны в ней примет участие помощник президента Владислав Сурков, который в Кремле отвечает за Донбасс, контроль над частью территорий которого потеряла Украина.



Вместо теледебатов



Накануне в Москве состоялась встреча российского премьера Дмитрия Медведева с депутатом Верховной рады Украины Тарасом Козаком, владеющий телеканалом NewsOne, который планировал провести телемост с каналом "Россия 1".



Попытка провести телемарафон привела к громкому скандалу и подозрениям в госизмене. Большинство украинских политиков осудидили эту инициативы. Депутат Козак состоит в партии "Оппозиционная платформа" Виктора Медведчука. Считается, что он контролирует канал NewsOne.



Перед президентскими выборами Медведчук встречался с Медведевым. Эксперты считают, что и тогда, и сейчас Москва пыталась повлиять на выбор украинских избирателей, рассчитывая на сохранившиеся пророссийские настроения.



28 июня представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали Медведчуку четырех украинских пленных. Передача состоялась в Минске. bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Минск, Путин, встреча, Зеленский — статья прочитана 141 раз Комментарии