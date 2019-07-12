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Зеленский потребовал люстрировать чиновников периода правления Порошенко



Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие закона "об очищении власти". Он предлагает распространить его на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, передает ИНТЕРФАКС.

С 23 февраля по 7 июня 2014 год и.о. президента Украины был экс-глава СНБО Александр Турчинов. С 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года президентом был Петр Порошенко.

В своем обращении, размещенном в фейсбуке, Зеленский заверил, что отменять люстрацию никто не собирается.

В список тех, кого предлагается люстрировать, вошли президент Украины, народные депутаты Украины, председатель Верховной Рады, члены правительства, генеральный прокурор, глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Зеленский рассказал, что менее двух месяцев работает на посту президента и за это время он поставил безнадежный диагноз чиновникам. По его словам, все они "одной масти - всем фиолетово".

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?!" - возмутился глава государства.
interfax.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, выборы, Рада, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 12 июля, 09:00

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