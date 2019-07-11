В Кремле прокомментировали возможность возобновления полётов в Грузию 🔊 Воспроизвести



Обсуждение возобновления авиасообщения России с Грузией в настоящее время является преждевременным, сообщает



«Разумеется, нельзя исключать возобновления полётов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт. Но сейчас пока, безусловно, с учётом такой сильной поляризации, причём с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов», — сказал он. Обсуждение возобновления авиасообщения России с Грузией в настоящее время является преждевременным, сообщает RT . Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за ситуацией будут следить.«Разумеется, нельзя исключать возобновления полётов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт. Но сейчас пока, безусловно, с учётом такой сильной поляризации, причём с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов», — сказал он. Он подчеркнул, что решение России по ограничению полётов является «абсолютно вынужденной мерой».



«Ситуация будет постоянно мониториться. И как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно», — добавил он.



Таким образом он ответил на вопрос о том, когда будет возобновлено авиасообщение между Россией и Грузией и от чего это будет зависеть.



8 июля в силу вступил указ президента России, который временно запретил авиасообщение между двумя странами. russian.rt.com Категории: чп и криминал, общество, политика Ключевые слова: запрет, самолеты, Грузия — статья прочитана 91 раз Комментарии