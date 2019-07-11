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Посольство России оценило реакцию Литвы на салют в честь освобождения Вильнюса и Каунаса
Посольство России прокомментировало реакцию властей Литвы на намеченные салюты в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистов.
«Неадекватная, на наш взгляд, реакция литовской стороны на предстоящие праздничные салюты на Поклонной горе в российской столице не может не вызывать недоумения и разочарования», — цитирует RT со ссылкой на ТАСС представителя российской дипмиссии.
Таким образом посольство прокомментировало вызов в МИД Литвы представителя российской стороны для выражения протеста в связи с салютом.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
В свою очередь, латвийский МИД выразил протест из-за намеченного на 13 октября салюта, который планируется устроить в годовщину освобождения Риги от фашистов.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: Вильнюс, освобождение, салют
География: Литва
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