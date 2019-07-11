В ЕС сняли санкции с Януковича и его окружения 🔊 Воспроизвести Виктор Янукович



Санкции против беглого экс-президента и шести человек из его окружения, принятые ЕС до 2018 года были отменены, сообщает



Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.



Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции против беглого экс-президента и шести человек из его окружения, принятые ЕС до 2018 года были отменены, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу суда.Решение касается санкций, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.



Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.



Решения о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевались на один год.



Фигуранты санкционного списка обратились в Суд ЕС с обжалованием решений о продлении замораживания их средств в 2016 и 2017 годах в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и в 2018 году остальных лиц на основании того, в частности, Совет ЕС не выполнил критерии внесения лиц в такие списки.



"Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды", - говорится в решении.



По мнению Суда, никакая информация, содержащаяся в письмах украинских властей, на которых Совет ЕС основывал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены.



Кроме того, Совет был обязан проводить такую проверку независимо от каких-либо доказательств, представленных украинцами, заинтересованными в замораживании средств. korrespondent.net Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: санкции, ЕС, Янукович География: Украина — статья прочитана 143 раза Комментарии