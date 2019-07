Channel Hotels and Properties хочет взыскать с Каунасской СЭЗ 8, 2 млн евро долга 🔊 Воспроизвести



Зарегистрированная на принадлежащем британской короне острове Джерси компания Channel Hotels and Properties хочет взыскать с предприятия по управлению Каунасской экономической зоной (КСЭЗ) и связанного с ним предприятия Kauno LEZ infrastruktura долг в размере 8,221 млн евро.



Доходы, которые компания по управлению КСЭЗ и компания инфраструктуры получают или будут получать от части действующих здесь предприятий, арестованы, а попытки остановить взыскание долга в судах пока не приносят успеха.



Участковый суд Вильнюса 8 июля отклонил жалобу предприятия по управлению КСЭЗ и предприятия Kauno LEZ infrastruktura на действия приставов, ранее окружные суды Вильнюса и Каунаса несколько раз отказались применить временные меры защиты в споре о долге. Распоряжением пристава, копией которого располагает BNS, сейчас наложен арест на средства, которые предприятие по управлению КСЭЗ и предприятие Kauno LEZ infrastruktura получают или должны получить от действующих в КСЭЗ компаний Fitsout, Kopa, Finnfoam, Aibes didmena, Hella Lithuania и Run Engineering – они обязаны переводить средства на счета пристава. Указано, что арест применяется в отношении суммы 8,627 млн евро.



Предприятия по управлению КСЭЗ и предприятие Kauno LEZ infrastruktura, их акционер – бельгийская компания Antwerpse Ontwikkelings En Investeringsmaatschappij, а также английская компания Knightsbridge Property Management в январе 2018 года подписали со своим кредитором Channel Hotels and Properties соглашение об уплате кредитов на сумму 7,228 млн евро (6,5 млн фунтов стерлингов) и договоренных годовых до конца сентября 2023 года.



Чуть позже – в апреле 2018 года – подписано и соглашение, которым предприятие по управлению КСЭЗ и предприятие Kauno LEZ infrastruktura заложили в пользу Channel Hotels and Properties суммы (максимально до 8 млн фунтов стерлингов, 8,896 млн евро), которые компания получает или будет получат в будущем от части субподрядчиков земельных участков КСЭЗ – действующих здесь предприятий.



Предприятие по управлению КСЭЗ указало Вильнюсскому участковому суду, что лишь "впоследствии выяснилось", что на основании соглашения о долге "без какой бы то ни было финансовой или иной выгоды" оно переняло кредиты Antwerpse Ontwikkelings и Knightsbridge Property Management компании Channel Hotels and Properties, сильно ухудшив тем самым не только свое финансовое положение, но и права и интересы других своих кредиторов.



В этой связи в декабре прошлого года предприятие по управлению КСЭЗ обратилось в Вильнюсский суд коммерческого арбитража с просьбой признать недействительным соглашение о долге от января 2018 года. В свою очередь, кредитор компании – американская Residential Management – предъявил иск в Каунасском окружном суде и тоже просит признать соглашение недействительным.



Компания Channel Hotels and Properties указала Вильнюсскому участковому суду, что предприятие по управлению КСЭЗ не могло не знать, что соглашением от января 2018 года были объединены кредиты, которые компания Channel Hotels and Properties предоставила подписавшим соглашение предприятиям и в пользу их окончательного выгодоприобретателя Г. С.



Как утверждает Channel Hotels and Properties, сразу после подписания соглашения предприятие по управлению КСЭЗ стало его выполнять – уплатило часть годовых и других платежей, а уклоняться от уплаты стало летом 2018 года. В этой связи Channel Hotels and Properties в ноябре прошлого года предъявило претензию и предупредило, что если платежи не будут возобновлены, то она получит право требовать погашения всей суммы кредита сразу вместе с годовыми и другими платежами.



Акционерами предприятия по управлению КСЭЗ являются компании Antwerpse Ontwikkelings (90%) и Euroturtas (10%), которое находится в управлении зарубежных физических лиц. Единственным акционером Kauno LEZ infrastruktura является компания Antwerpse Ontwikkeling.