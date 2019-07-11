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Члены сейма предлагают включить в черный список депутата Госдумы РФ Н. Рыжака



Представители делегации Литвы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) предлагают включить депутата Госдумы России Николая Рыжака в список лиц, которым запрещен въезд в Литву.

С такой просьбой обратились к министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу и министру внутренних дел Эймутису Мисюнасу парламентарии Рута Милюте, Лауринас Кащюнас и Витаутас Бакас.

Они утверждают, что во время сессии ПА представитель российской делегации и член Госдумы РФ Н. Рыжак в своем официальном выступлении признал и оправдал массовые ссылки жителей Литвы и других Балтийских стран, которые в послевоенный период проводил Советский Союз.

"Мы признаем, и это исторический факт, что мы были вынуждены депортировать некоторую часть населения, но далеко не то количество, о котором говорят. Потому что кое-кто из коллаборационистов поддерживал фашистские режимы, уничтожал свой народ – и это факт", – процитировал слова Н. Рыжака в своем сообщении парламентарий Л. Кащюнас.
Литовские парламентарии утверждают, что своим высказыванием депутат Госдумы РФ по сути оправдал жестокие военные и послевоенные преступления против человечности, а также разжигал рознь и подстрекал к насилию.

"Превенция дезинформации, разжигания розни и ущемления человеческого достоинства, а также наказание за такие деяния являются законным и резонным основанием ограничения свободы самовыражения, признанным и в международном, и в европейском, и в литовском национальном праве", – приведены в сообщении слова Л. Кащюнаса.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история
Ключевые слова: запрет, депутат, ПАСЕ
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июля, 17:20

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