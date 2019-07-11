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Прокуроры в этом году завершат расследование дела А. Паляцкиса СМИ



В этом году литовские прокуроры должны завершить расследование по делу бывшего лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Паляцкиса и прочих лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщил портал delfi.lt, цитируя источник в правоохране.

По информации портала, Департамент госбезопасности установил, что подозреваемые возможно поддерживали связи с другими лицами, которые также сотрудничали с российскими разведывательными организациями и предоставляли им информацию.

По сообщению delfi.lt. А. Паляцкис и вильнюсский предприниматель Деймантас Бяртаускас, являющиеся подозреваемыми в деле, могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником ФСБ России Филипченко, который передавал указания своего непосредственного начальника о сборе информации.
Подозреваемый в шпионаже А. Паляцкис находятся под стражей с октября прошлого года, в отношении Д. Бяртаускаса применены более мягкие меры пресечения.

Правоохрана в декабре прошлого года сообщила о проведении расследования относительно вероятного шпионажа в пользу России, в котором подозрения предъявлены неназванной "целой сети лиц", в том числе А. Паляцкису. Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.

Фигурирующих в деле лиц подозревают в сборе по поручению ФСБ информации о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, которые участвовали в расследовании дела о событиях 13 января 1991 года, а также в сборе прочих документов.

Российские правоохранительные органы возбудили дела на литовских прокуроров и судей, рассматривавших дело 13 января.

В 2012 году А. Паляцкис был осужден за то, что отрицал и грубо умалял факт агрессии СССР против Литовской Республики. Так суд расценил произнесенные им в 2010 году слова: "А кто был 13 января у (теле)башни? О, как сейчас выясняется, свои стреляли в своих".

Созданный в 2008 году Социалистический народный фронт и его бывший руководитель А. Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Литовская разведка не раз называла Социалистический народный фронт расположенной к России политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.

Осужденный в 2017 году за шпионаж гражданин России Николай Филипченко, являющийся офицером Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Калининградской области, стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства и установить оборудование для прослушивания в кабинет президента Дали Грибаускайте и в ее резиденции. Он приговорен к десяти годам тюремного заключения.

По информации Департамента Госбезопасности, это был первый случай в Литве, когда в связи со шпионажем задержан кадровый сотрудник ФСБ.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июля, 15:40

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