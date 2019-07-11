Эмин: полные залы не вечны 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







"Полные залы не вечны", - этими словами начал свой концерт в рамках проходящего сейчас фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" известный певец Эмин.



Концерт состоялся в концертом зале "Витебск", на площадке, которая в этом году задействована в как никогда большом объеме.



По собственному свидетельству нашего корреспондента, на данном концерте в буквальном смысле яблоку было негде упасть. Не было не только сидячих, но также и стоячих мест.



"Огромная привилегия петь в таком полном зале. Спасибо всем, кто выбрал именно с нами провести этот вечер",- сказал, в частности, Эмин.



EMIN также отдельно поблагодарил мужчин, которые попали на его концерт не по своей воле. Поддержать звезду пришел и юный участник детского песенного конкурса «Витебск-2019» из Азербайджана.



И словно как послание всем зрителем прозвучали слова первой же песни "Не оставляй меня". Но зритель и не думал оставлять артиста, приветствуя каждую песню на "ура". А иногда и вовсе аплодировал стоя. Интересным моментом было и то, что огни телефонных фонариков сопровождали почти каждую композицию. "Полные залы не вечны", - этими словами начал свой концерт в рамках проходящего сейчас фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" известный певец Эмин.Концерт состоялся в концертом зале "Витебск", на площадке, которая в этом году задействована в как никогда большом объеме.По собственному свидетельству нашего корреспондента, на данном концерте в буквальном смысле яблоку было негде упасть. Не было не только сидячих, но также и стоячих мест."Огромная привилегия петь в таком полном зале. Спасибо всем, кто выбрал именно с нами провести этот вечер",- сказал, в частности, Эмин.EMIN также отдельно поблагодарил мужчин, которые попали на его концерт не по своей воле. Поддержать звезду пришел и юный участник детского песенного конкурса «Витебск-2019» из Азербайджана.И словно как послание всем зрителем прозвучали слова первой же песни "Не оставляй меня". Но зритель и не думал оставлять артиста, приветствуя каждую песню на "ура". А иногда и вовсе аплодировал стоя. Интересным моментом было и то, что огни телефонных фонариков сопровождали почти каждую композицию. Василий ГОРОДИН Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Эмин, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 181 раз Комментарии