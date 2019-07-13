В Вильнюсе начинается фестиваль «Midsummer Vilnius» 🔊 Воспроизвести Фото: www.vilnius-events.lt







«В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями — каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность „Midsummer Vilnius“ в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце Правителей. Я уверен, что каждого посетителя этим летом мы снова удовлетворим запоминающимися мероприятиями и фантастической атмосферой», — сказал руководитель фестиваля Валдас Петрейкис.



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



15 июля, 21:00, МАНТАС: RHAPSODY RECOMPOSED



15 июля сего года „Midsummer Vilnius“ открывает особое музыкальное выступление, отличающееся энергией и свежестью, - „Мантас: Rhapsody Recomposed“. «В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями — каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность „Midsummer Vilnius“ в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце Правителей. Я уверен, что каждого посетителя этим летом мы снова удовлетворим запоминающимися мероприятиями и фантастической атмосферой», — сказал руководитель фестиваля Валдас Петрейкис.15 июля сего года „Midsummer Vilnius“ открывает особое музыкальное выступление, отличающееся энергией и свежестью, - „Мантас: Rhapsody Recomposed“.



Уникальный музыкальный проект, подготовленный для фестиваля „Midsummer Vilnius“, является единственным выступлением такого формата не только в Литве, но и во всем мире. Впервые на сцене сольются мощный музыкальный порыв QUEEN и величественные звуки органной музыки.



16 июля, 22:00, МАСТЕР ГОЛОДА



В этом году репертуар мероприятий фестиваля обогатит спектакль, имеющий большое значение театральным создателям и почитателям театра Литвы, в память о называемом театральном гении Эймантасе Някрошюсе. 16 июля во дворе Дворца Правителей под открытым летним небом зрители смогут увидеть спектакль ушедшего в мир иной режиссера «Мастер голода».



В спектакле рассказывается о Художнике, который может оставаться голодным поразительно долгое время и который привлекает огромное количество зачарованных зрителей.



К сожалению, времена и пристрастия публики меняются и непревзойденный «Мастер голода», даже достигнув вершины своего творчества, умирает в одиночестве, всеми забытый за кулисами цирка.



Как и все произведения Франца Кафки, «Мастер голода» является очень личным и субъективным рассказом.



17 июля, 21:00, JAZZU



На сцене она каждый раз новая, отдающая всю себя музыке и всегда покоряющая звучанием своего бархатного голоса. 17 июля на фестивале „Midsummer Vilnius“ уже не в первый раз выступит одна из ярчайших исполнительниц Литвы Юсте Арлаускайте – Джаззу. Она любит удивлять, а профессионализм – неотъемлемая часть ее выступлений, поэтому не возникает сомнений в том, что слушателей ожидает один из самых привлекательных летних концертов.



18 июля, 22:30, СОЛО АНСАМБЛЬ



18 июля во время фестиваля „Midsummer Vilnius“ одна из популярнейших Литовских групп альтернативной музыки «Соло ансамбль („Solo Ansamblis“) пригласит получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «ИЛЛЮЗИЯ» под открытым небом.



Ежегодно в программе фестиваля предостаточно интригующих выступлений – в этом году, поздним летним вечером созданный мир «ИЛЛЮЗИИ» каждому зрителю предложит испытать и понять реальность не такой, какая она на самом деле, а самому выбрать, что настоящее, а что нет.



Источник: Исполнитель Мантас Янкавичус с группой даст особенный концерт, во время которого прозвучат песни легендарной группы QUEEN под аккомпанемент поставленного на сцену органа.Уникальный музыкальный проект, подготовленный для фестиваля „Midsummer Vilnius“, является единственным выступлением такого формата не только в Литве, но и во всем мире. Впервые на сцене сольются мощный музыкальный порыв QUEEN и величественные звуки органной музыки.В этом году репертуар мероприятий фестиваля обогатит спектакль, имеющий большое значение театральным создателям и почитателям театра Литвы, в память о называемом театральном гении Эймантасе Някрошюсе. 16 июля во дворе Дворца Правителей под открытым летним небом зрители смогут увидеть спектакль ушедшего в мир иной режиссера «Мастер голода».В спектакле рассказывается о Художнике, который может оставаться голодным поразительно долгое время и который привлекает огромное количество зачарованных зрителей.К сожалению, времена и пристрастия публики меняются и непревзойденный «Мастер голода», даже достигнув вершины своего творчества, умирает в одиночестве, всеми забытый за кулисами цирка.Как и все произведения Франца Кафки, «Мастер голода» является очень личным и субъективным рассказом.На сцене она каждый раз новая, отдающая всю себя музыке и всегда покоряющая звучанием своего бархатного голоса. 17 июля на фестивале „Midsummer Vilnius“ уже не в первый раз выступит одна из ярчайших исполнительниц Литвы Юсте Арлаускайте – Джаззу. Она любит удивлять, а профессионализм – неотъемлемая часть ее выступлений, поэтому не возникает сомнений в том, что слушателей ожидает один из самых привлекательных летних концертов.18 июля во время фестиваля „Midsummer Vilnius“ одна из популярнейших Литовских групп альтернативной музыки «Соло ансамбль („Solo Ansamblis“) пригласит получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «ИЛЛЮЗИЯ» под открытым небом.Ежегодно в программе фестиваля предостаточно интригующих выступлений – в этом году, поздним летним вечером созданный мир «ИЛЛЮЗИИ» каждому зрителю предложит испытать и понять реальность не такой, какая она на самом деле, а самому выбрать, что настоящее, а что нет.Источник: www.vilnius-events.lt Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Midsummer Vilnius» — статья прочитана 148 раз Комментарии