Бесплатные электронные визы в Калининградскую область вызвали интерес в Литве 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Введенные РФ с 1 июля бесплатные электронные визы на посещение Калининградской области вызвали интерес у граждан Литвы, сообщил в среду на пресс-конференции в посольстве России в Вильнюсе министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.



"Только за первые два дня поступили 2 тысячи заявок на получение электронной визы, половина из этих обращений была из Литвы. В течение первой недели поступили 4,5 тысячи заявок на выдачу визы", - сказал он.



Министр заявил, что такая активность превысила ожидания. "Мы не ожидали такого интереса. Полагали, что процесс станет набирать обороты постепенно, но рады активному интересу", - отметил Ермак.



По его словам, Калининградской области есть что предложить зарубежным гостям. "Культурный и туристический потенциал региона порадует гостей и предоставит им разнообразные возможности для туризма, отдыха, гуманитарных контактов", - сказал он. "Только за первые два дня поступили 2 тысячи заявок на получение электронной визы, половина из этих обращений была из Литвы. В течение первой недели поступили 4,5 тысячи заявок на выдачу визы", - сказал он.Министр заявил, что такая активность превысила ожидания. "Мы не ожидали такого интереса. Полагали, что процесс станет набирать обороты постепенно, но рады активному интересу", - отметил Ермак.По его словам, Калининградской области есть что предложить зарубежным гостям. "Культурный и туристический потенциал региона порадует гостей и предоставит им разнообразные возможности для туризма, отдыха, гуманитарных контактов", - сказал он. По мнению Ермака, самый западный регион России должен быть привлекательным для международных контактов бизнесменов. "Представители европейских стран теперь могут получить бесплатную визу в Калининградскую область, куда нетрудно приехать российским партнерам для проведения встреч, переговоров, различных форумов", - обрисовал Ермак перспективы сотрудничества.



Электронные визы для въезда граждан 53 стран в Калининградскую область введены с 1 июля. Такая виза действует в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволяет иностранцам находиться в области до восьми дней. Категории: экономика, в России Ключевые слова: Калининградская область, электронные визы — статья прочитана 213 раз Комментарии