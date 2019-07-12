|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Стихийная засуха покинула все районы Литвы
Стихийная засуха покинула все районы Литвы, в которых она была зафиксирована, заявила в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.
По сообщению службы, стихийная засуха с 16 июня по 9 июля фиксировалась на территориях самоуправления Электренай, Тракайского и Варенского районов.
Хотя стихийная засуха и ушла, убытки от нее в сельском хозяйстве и в прочих секторах в этом году могут быть больше прошлогодних, когда засуха охватила 24 самоуправления.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: комментарий, засуха, метеорологи
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|