Стихийная засуха покинула все районы Литвы 🔊 Воспроизвести



Стихийная засуха покинула все районы Литвы, в которых она была зафиксирована, заявила в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.



По сообщению службы, стихийная засуха с 16 июня по 9 июля фиксировалась на территориях самоуправления Электренай, Тракайского и Варенского районов.



Хотя стихийная засуха и ушла, убытки от нее в сельском хозяйстве и в прочих секторах в этом году могут быть больше прошлогодних, когда засуха охватила 24 самоуправления. Стихийная засуха покинула все районы Литвы, в которых она была зафиксирована, заявила в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.По сообщению службы, стихийная засуха с 16 июня по 9 июля фиксировалась на территориях самоуправления Электренай, Тракайского и Варенского районов.Хотя стихийная засуха и ушла, убытки от нее в сельском хозяйстве и в прочих секторах в этом году могут быть больше прошлогодних, когда засуха охватила 24 самоуправления. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: комментарий, засуха, метеорологи География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии