2, 5 тысячи десантников высадились в Крыму 🔊 Воспроизвести Алексей Мальгавко/РИА «Новости»



Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает



Десантирование прошло в рамках учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).



Высадка прошла с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76, после чего десантники совершили захват объектов условного противника и уничтожили его.



Отмечается, что в Крыму площадки приземления сложные, так как находятся вблизи моря. Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает ГАЗЕТА со ссылкой на РИА «Новости».Десантирование прошло в рамках учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).Высадка прошла с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76, после чего десантники совершили захват объектов условного противника и уничтожили его.Отмечается, что в Крыму площадки приземления сложные, так как находятся вблизи моря. gazeta.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: учения, Крым, десантники — статья прочитана 199 раз Комментарии