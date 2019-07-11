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2, 5 тысячи десантников высадились в Крыму

Алексей Мальгавко/РИА «Новости»


Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает ГАЗЕТА со ссылкой на РИА «Новости».

Десантирование прошло в рамках учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).

Высадка прошла с высоты 600 метров из 40 самолетов Ил-76, после чего десантники совершили захват объектов условного противника и уничтожили его.

Отмечается, что в Крыму площадки приземления сложные, так как находятся вблизи моря.
gazeta.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: учения, Крым, десантники
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добавлена сегодня, 11 июля, 18:00

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