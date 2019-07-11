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Н. Путейскис возвращается во фракцию аграриев в сейме Литвы

Наглис Путейкис


Парламентарий Наглис Путейкис, покинувший накануне президентских выборов фракцию Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") в сейме, возвращается в нее.

"Сегодня к правящей коалиции присоединится Наглис Путейкис", – заявил в четверг в сейме журналистам лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

После возвращения Н. Путейкиса во фракции ЛСКЗ будет 49 депутатов.

Н. Путейкис покинул фракцию в феврале этого года. Тогда он заявил, что покидает фракцию ЛСКЗ, поскольку партия выбрала "кандидатом в президенты самого либерального члена". "Аграрии" выдвигала в президенты кандидатуру беспартийного премьера Саулюса Сквярнялиса, но он не прошел во второй тур выборов.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, оппозиция, правящие, фракции
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июля, 17:40

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