Н. Путейскис возвращается во фракцию аграриев в сейме Литвы 🔊 Воспроизвести Наглис Путейкис



Парламентарий Наглис Путейкис, покинувший накануне президентских выборов фракцию Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") в сейме, возвращается в нее.



"Сегодня к правящей коалиции присоединится Наглис Путейкис", – заявил в четверг в сейме журналистам лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.



После возвращения Н. Путейкиса во фракции ЛСКЗ будет 49 депутатов.



Н. Путейкис покинул фракцию в феврале этого года. Тогда он заявил, что покидает фракцию ЛСКЗ, поскольку партия выбрала "кандидатом в президенты самого либерального члена". "Аграрии" выдвигала в президенты кандидатуру беспартийного премьера Саулюса Сквярнялиса, но он не прошел во второй тур выборов. Парламентарий Наглис Путейкис, покинувший накануне президентских выборов фракцию Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") в сейме, возвращается в нее."Сегодня к правящей коалиции присоединится Наглис Путейкис", – заявил в четверг в сейме журналистам лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.После возвращения Н. Путейкиса во фракции ЛСКЗ будет 49 депутатов.Н. Путейкис покинул фракцию в феврале этого года. Тогда он заявил, что покидает фракцию ЛСКЗ, поскольку партия выбрала "кандидатом в президенты самого либерального члена". "Аграрии" выдвигала в президенты кандидатуру беспартийного премьера Саулюса Сквярнялиса, но он не прошел во второй тур выборов. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, оппозиция, правящие, фракции География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии