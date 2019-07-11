Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В июне на рынке газа Балтийских стран цены побили новые низовые рекорды.



Цены на газ падают восемь месяцев подряд, в июне этого года средняя цена была самой низкой с июля 2016 года – менее 15 евро за мегаватт-час, сообщила биржа GET Baltic.



На литовской торговой площадке средняя цена сделок за месяц снизилась на 11% до 14,03 евро за мегаватт-час, на латвийской – на 12% до 14,13 евро, на эстонской – на 9% до 14,96 евро.



Поскольку цены оставались рекордно низкими, оборот биржи в июне достиг 71 гигаватт-часа – на 49% меньше, чем в мае, были заключены 645 сделки.



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Один из крупнейших банков Литвы Luminor, меняющий модель деятельности, в июне предупредил об увольнении 194 сотрудника, сообщила литовская Служба занятости. По сообщению банка, будет уволено меньше работников, чем планировалось. В июне на рынке газа Балтийских стран цены побили новые низовые рекорды.Цены на газ падают восемь месяцев подряд, в июне этого года средняя цена была самой низкой с июля 2016 года – менее 15 евро за мегаватт-час, сообщила биржа GET Baltic.На литовской торговой площадке средняя цена сделок за месяц снизилась на 11% до 14,03 евро за мегаватт-час, на латвийской – на 12% до 14,13 евро, на эстонской – на 9% до 14,96 евро.Поскольку цены оставались рекордно низкими, оборот биржи в июне достиг 71 гигаватт-часа – на 49% меньше, чем в мае, были заключены 645 сделки.* * *Один из крупнейших банков Литвы Luminor, меняющий модель деятельности, в июне предупредил об увольнении 194 сотрудника, сообщила литовская Служба занятости. По сообщению банка, будет уволено меньше работников, чем планировалось. Представитель Luminor по вопросам коммуникации Гедре Бельските утверждает, что это последняя часть запланированных в этом году увольнений, а людей будет уволено меньше, чем планировалось.



"В июне мы информировали последнюю часть работников, которые будут уволены до конца года", – сообщила BNS Г. Бельските.



"Это последняя часть из запланированных в этом году увольнений. Наша команда сократиться не так значительно, как мы планировали, поскольку мы приложили большие усилия для того, чтобы предложить увольняемым работникам новые дополнительные позиции в новой структуре", – сказала представитель Luminor.



В феврале сообщалось, что Luminor в этом году уволит 420 работников из 1300. Сейчас намечается уволить до конца года 370 человек.



Из-за смены модели деятельности не останется дублирующих должностей, некоторых руководящих должностей, оптимизируется деятельность и активизируются инвестиции в технологические решения.



Luminor информировал о планах увольнений в группе уже три раза в этом году – предупреждения получили 370 работников или 30% работающих в нем.



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В Литве увеличивается количество нелегально работающих иностранцев, сообщила Государственная инспекция по труду.



По словам главного инспектора по труду Йонаса Грицюса, нехватка квалифицированной рабочей силы, упрощение трудоустройства или командировки граждан третьих стран создают больше возможностей, однако нечестные работодатели зачастую пользуются дешевой рабочей силой, не платя налогов.



"Кроме того, часто возникают обоснованные сомнения в том, на самом ли деле работники командированы, и платится ли им зарплата в установленном порядке, встречаются даже случаи, когда иностранцы не знаю, на какого работодателя работают", – отметил он в сообщении.



За полгода было выявлено 1010 нелегально работавших лиц, а проверено 3,6 тыс. Основная их часть была задействована в строительстве, торговле и на сельскохозяйственных предприятиях.



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Литовский производитель пшеничного крахмала и клейковины Roquette Amilina в прошлом году получил 21,158 млн евро консолидированной прибыли – на 29,4% больше, чем в 2017 году (16,351 млн евро).



За год консолидированная прибыль компании выросла на 1,3% до 170,759 млн евро, а производство увеличилось на 2%, говорится в отчете компании, представленном Реестровому центру.



"В 2018 году европейская экономика росла, поэтому активно росли и рынки крахмала и углеводов. По причине того, что во всей Европе активно рос рынок бумаги особенно высоким был спрос на нативный и модифицированный крахмал", – говорится в годовом сообщении.



Roquette Amilina прогнозирует, что ее выручка в этом году вырастет до 173 млн евро.



В прошлом году в компании работало 416 человек.



69,63% акций Roquette Amilina принадлежат французской Roquette Freres, а 26,17% - литовской компании Grudaine.



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Клайпедский порт в первом полугодии этого года обслужил 23,6 млн тонн грузов – на 6,4% больше, чем в январе-июне прошлого года. Однако только в июне в порту было отгружено грузов на 3% меньше, чем в прошлом году – 3,8 млн тонн.



Как утверждает порт, рост грузооборота за полугодие обусловлено увеличением оборота генеральных и насыпных грузов, обусловленное преимущественно ростом погрузок сельхозпродуктов.



Между тем погрузки наливных грузов, преимущественно нефтепродуктов, уменьшились на 2,1% до 5,189 млн тонн, насыпных – увеличились на 10,5% до 10,298 млн тонн, а генеральных грузов – на 7,3% до 8,099 млн тонн, сообщил порт BNS предварительные данные.



В этом году в порт зашло 3,4 тыс. судов – на 3,9% больше, порт обслужил 163,4 тыс. пассажиров – на 13,7% больше, чем в прошлом году.



Только в июне в Клайпедский порт зашло 534 судна – на 3,1% меньше, порт посетила 51 тыс. пассажиров – на 2,9% меньше, чем в июне прошлого года. В порту за месяц побывало 8 круизных судов – на 5 судов меньше, на них было 11 тыс. пассажиров, то есть на 22,8% меньше.



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Консолидированная выручка группы мебельных предприятий принадлежащего Арунасу Мартинкявичюсу концерна SBA в прошлом году возросла на 8,1% до 338,5 млн евро, а прибыль уменьшилась на 8,9% до 8,2 млн евро.



Увеличение выручки обусловлено преимущественно ростом экспорта, а на показатель прибыли подействовали увеличение зарплаты в масштабе группы и повышение цен на сырье и услуги, особенно в секторе мебельного производства, говорится в сообщении группы.



В прошлом году продукция группы экспортировалась почти в 50 государств. Экспорт составил 92% во всей структуре доходов группы SBA от продаж.



В прошлом году на предприятиях группы работало 5,1 тыс. человек – на 200 больше, чем в 2017 году.



Помимо мебельных предприятий, SBA принадлежат группа Utenos trikotazas, компания инноваций в недвижимость Urban inventors и компанию по управлению инвестициями Capitalica Asset Management.



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Объемы погрузок на Бутингском нефтетерминале, принадлежащем контролируемому польским концерном Orlen предприятию Orlen Lietuva, в этом году выросли на 4,6% до 4,7 млн евро, сообщила предварительные результаты дирекция Клайпедского порта.



Однако в июне на нефтетерминале было перевалено 788 тыс. тонн – на 10,8% меньше, чем в июне 2018 года.



В прошлом году через терминал было импортировано в общей сложности 9,662 млн тонн нефти – на 1,6% меньше, чем в 2017 году.



Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для собственных нужд. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии