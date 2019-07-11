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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В сейме Литвы – запрет на демонстрацию табачных изделий в магазинах
В четверг в сейме Литвы выносится на рассмотрение запрет на публичную демонстрацию табака и табачных изделий. Такие поправки выдвигает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
О продаже табачных изделий, включая электронные сигареты, в местах торговли будут свидетельствовать только надписи "Торгуем" или "Продаем", а также названия товаров и их цены, сами изделия выставляться не будут.
По словам А. Вяриги, ожидается, что это сократит доступность табака и привлекательность курения среди молодежи.
Такая практика применяется, например, в Соединенном Королевстве, Исландии, Ирландии, Норвегии. Финляндии.
Это положение не будет применяться в табачных магазинах и специальных отделениях с условием, что товары не будут видны на внешних витринах. Планируются и прочие условия.
инф.Обзор bns.lt
География: Литва
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