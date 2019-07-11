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В сейме Литвы – запрет на демонстрацию табачных изделий в магазинах



В четверг в сейме Литвы выносится на рассмотрение запрет на публичную демонстрацию табака и табачных изделий. Такие поправки выдвигает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

О продаже табачных изделий, включая электронные сигареты, в местах торговли будут свидетельствовать только надписи "Торгуем" или "Продаем", а также названия товаров и их цены, сами изделия выставляться не будут.

По словам А. Вяриги, ожидается, что это сократит доступность табака и привлекательность курения среди молодежи.

Такая практика применяется, например, в Соединенном Королевстве, Исландии, Ирландии, Норвегии. Финляндии.

Это положение не будет применяться в табачных магазинах и специальных отделениях с условием, что товары не будут видны на внешних витринах. Планируются и прочие условия.
инф.Обзор bns.lt
Категории: экономика, здоровье
Ключевые слова: запрет, торговля, курение, правила
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июля, 15:20

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