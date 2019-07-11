В сейме Литвы – запрет на демонстрацию табачных изделий в магазинах 🔊 Воспроизвести



В четверг в сейме Литвы выносится на рассмотрение запрет на публичную демонстрацию табака и табачных изделий. Такие поправки выдвигает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.



О продаже табачных изделий, включая электронные сигареты, в местах торговли будут свидетельствовать только надписи "Торгуем" или "Продаем", а также названия товаров и их цены, сами изделия выставляться не будут.



По словам А. Вяриги, ожидается, что это сократит доступность табака и привлекательность курения среди молодежи.



Такая практика применяется, например, в Соединенном Королевстве, Исландии, Ирландии, Норвегии. Финляндии.



Это положение не будет применяться в табачных магазинах и специальных отделениях с условием, что товары не будут видны на внешних витринах. Планируются и прочие условия. В четверг в сейме Литвы выносится на рассмотрение запрет на публичную демонстрацию табака и табачных изделий. Такие поправки выдвигает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.О продаже табачных изделий, включая электронные сигареты, в местах торговли будут свидетельствовать только надписи "Торгуем" или "Продаем", а также названия товаров и их цены, сами изделия выставляться не будут.По словам А. Вяриги, ожидается, что это сократит доступность табака и привлекательность курения среди молодежи.Такая практика применяется, например, в Соединенном Королевстве, Исландии, Ирландии, Норвегии. Финляндии.Это положение не будет применяться в табачных магазинах и специальных отделениях с условием, что товары не будут видны на внешних витринах. Планируются и прочие условия. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: запрет, торговля, курение, правила География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии