Литовец Г. Еглинскас назначен заместителем Генсекретаря НАТО 🔊 Воспроизвести



Вице-министр обороны Литвы Гядиминас Еглинскас назначен заместителем генерального секретаря НАТО по организационному управлению.



"Надеюсь, что мой глобальный опыт в частном и государственном секторах поможет реализовать необходимые изменения в НАТО и укрепить альянс, являющийся важнейшим гарантом безопасности Литвы", – цитируются в сообщении министерства обороны слова Г. Еглинскаса.



Впервые в руководстве НАТО приступает к работе представитель Литвы. К новым обязанностям Г. Еглинскас приступит в октябре.



На должности заместителя Генсекретаря НАТО он будет отвечать за управление институционными изменениями НАТО: политику в сфере человеческих ресурсов, планирование бюджета, информационные технологии, связи с другими организациями структуры НАТО и за обеспечение повседневной деятельности штаб-квартиры НАТО. Вице-министр обороны Литвы Гядиминас Еглинскас назначен заместителем генерального секретаря НАТО по организационному управлению."Надеюсь, что мой глобальный опыт в частном и государственном секторах поможет реализовать необходимые изменения в НАТО и укрепить альянс, являющийся важнейшим гарантом безопасности Литвы", – цитируются в сообщении министерства обороны слова Г. Еглинскаса.Впервые в руководстве НАТО приступает к работе представитель Литвы. К новым обязанностям Г. Еглинскас приступит в октябре.На должности заместителя Генсекретаря НАТО он будет отвечать за управление институционными изменениями НАТО: политику в сфере человеческих ресурсов, планирование бюджета, информационные технологии, связи с другими организациями структуры НАТО и за обеспечение повседневной деятельности штаб-квартиры НАТО. Г. Еглинскас работал вице-министром обороны Литвы с февраля 2017 года и отвечал за закупки системы обороны. После централизации закупок, в 2018 году было создано Агентство оборонных ресурсов, что позволило сделать их более эффективными и рациональными.



До работы замминистром Г. Еглинскас был вице-президентом по корпоративному банкингу банка ​Citigroup, также был финансовым специалистом этого банка в Сингапуре, Сиднее и Токио. ​Он является выпускником американской Военной академии в Вест-Пойнте, где получил степень бакалавра политических наук. У него также есть степень магистра национальной безопасности Джорджтаунского Вашингтонского университета и степен магистра в сфере администрирования.



40-летний Г. Еглинскас также является офицером запаса литовской армии, ранее он служил в Батальоне мотопехоты им. Великого князя Литвы Альгирдаса в Рукле, был офицером разведки во Втором департаменте оперативных службы при Минобороны.



С 2014 года НАТО возглавляет норвежец Йенс Столтенберг. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, литовец, руководство — статья прочитана 42 раза Комментарии