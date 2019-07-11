Как будет происходить денацификация Украины 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Мазуркевич



К сожалению или к счастью, денацификация нынешней Украины пройдет только в процессе исчезновения украинского государства. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания



Тенденции последних пяти лет показывают, рассуждает эксперт, что, несмотря на крах украинской экономики, уровня жизни и стремление большей части общества к миру, популярность откровенно нацистских партий в стране растет.



«Их общий совокупный рейтинг уже добирается до 30%. И радикальные националисты, которые угрожают государственным переворотом, совершенно правильно чувствуют эту ситуацию и открыто говорят, что их уже около 300 тысяч, в том числе тех, кто воевал в Донбассе», — указал Ищенко. К сожалению или к счастью, денацификация нынешней Украины пройдет только в процессе исчезновения украинского государства. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру Тенденции последних пяти лет показывают, рассуждает эксперт, что, несмотря на крах украинской экономики, уровня жизни и стремление большей части общества к миру, популярность откровенно нацистских партий в стране растет.«Их общий совокупный рейтинг уже добирается до 30%. И радикальные националисты, которые угрожают государственным переворотом, совершенно правильно чувствуют эту ситуацию и открыто говорят, что их уже около 300 тысяч, в том числе тех, кто воевал в Донбассе», — указал Ищенко. Если в 2014 году они, обладая 10-15 тыс. неопытных боевиков, смогли свергнуть довольно устойчивый режим Виктора Януковича, добавил политолог, то с тем потенциалом, который у них есть сейчас, они могут угрожать любому режиму на Украину.



Украинское государство слабеет, а нацистские группировки усиливаются, хоть это сейчас и не видно. Это государство исчезнет раньше, чем нацистские партии на его территориях, полагает собеседник издания.



А поскольку в центре Европы невозможно наличие бесхозных территорий, то остается открытым вопрос, как этими территориями попытаются воспользоваться соседи Украины, подытожил Ищенко. ukraina.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: аналитика, развал, государственность География: Украина — статья прочитана 114 раз Комментарии