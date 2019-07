Концертная программа в Летнем Амфитеатре Славянского базара началась с уникального проекта 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







Концертная программа на главной концертной площадке "Славянского базара в Витебске" - в Летнем Амфитеатре- началась с уникальной концертной программы - "Увертюра к фестивалю".



За несколько дней до концерта директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий, анонсируя данную программу, сказал, что она является некоммерческой, но это, как выяснилось, лишь подняло художественную планку на вовсе недосягаемую высоту. Тон концерту задал Президентский оркестр Республики Беларусь, который и ранее успешно практиковал смешение жанров.



Выступали в рамках концерта и новички "Славянского базара", и те, кто приехал на него не впервые.



Одной из первых на сцену вышла оперная певица из Кореи Суми Джо, белый наряд которой лишь подчеркнул чистому ее голоса. По слухам, ей в ее нынешний приезд особо понравились белорусские драники. В 21-й раз приезжает на «Славянский базар в Витебске» народный артист Молдовы Константин Москович, который вновь исполнил мелодию на божественной пан-флейте, которую он впервые сыграл на "Славянском базаре" не один десяток лет тому назад.



Тяжёлым роком всех восхитил обладатель приза Аллы Пугачевой на одном из фестивалей "Новая волна" Иван Вабищевич, который во время одной из своих песен появился на сцене на мотоцикле. В конце вечера выступил легендарный экс-солист группы «Deep Purple» Joe Lynn Turner. Практически в конце вечера все услышали известную композицию «The Show Must Go On» из репертуара «Queen».



