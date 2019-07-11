Главная >> Новости >> культура, в Беларуси >> Стас Михайлов гарантировал "Славянскому базару" ещё один аншлаг

Стас Михайлов гарантировал Славянскому базару ещё один аншлаг

Фото: fest-sbv.by




Популярный российский исполнитель Стас Михайлов собрал аншлаг на своём сольном концерте, который он дал в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Только выйдя на сцену, артист пообещал зрителям, что, несмотря принимавшийся идти перед началом концерта дождь, программа будет "очень высокой и очень хорошей" и что никакой дождь не помешает единению зала и певца. И он сдержал данное зрителям обещание.

Первой в концерте была песня про полсотни капель, приуроченная к исполнившемуся полувековому юбилею артиста. С учетом того, что представленная в Витебске программа во многом была юбилейной, было много давно полюбившихся песен, таких, как, к примеру, "Журавли летят в Китай", "Ну вот и всё", "Все для тебя", "Девочка-лето", но были и премьеры.
Сразу же Стас Михайлов пообещал, что на концерте можно будет не только подпевать, но также и снимать на камеру, и фотографировать, "лишь бы было комфортно".

Окончательно расположил зрителей к себе эпизод, когда артист чуть ли не приказал вышедшему на сцену телеоператору развернуть свою камеру с него на зрителей.

"Посмотрите, какой у нас народ. Публика у меня хорошая, думающая", - сказал, в частности, артист.

И он публично пообещал оставаться на эстрадной сцене столько, сколько будет востребован публикой.

Фото: fest-sbv.by
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: Стас Михайлов, "Славянский базар в Витебске"
статья прочитана 86 раз
добавлена сегодня, 11 июля, 13:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка