Стас Михайлов гарантировал Славянскому базару ещё один аншлаг 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by







Популярный российский исполнитель Стас Михайлов собрал аншлаг на своём сольном концерте, который он дал в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



Только выйдя на сцену, артист пообещал зрителям, что, несмотря принимавшийся идти перед началом концерта дождь, программа будет "очень высокой и очень хорошей" и что никакой дождь не помешает единению зала и певца. И он сдержал данное зрителям обещание.



Первой в концерте была песня про полсотни капель, приуроченная к исполнившемуся полувековому юбилею артиста. С учетом того, что представленная в Витебске программа во многом была юбилейной, было много давно полюбившихся песен, таких, как, к примеру, "Журавли летят в Китай", "Ну вот и всё", "Все для тебя", "Девочка-лето", но были и премьеры. Только выйдя на сцену, артист пообещал зрителям, что, несмотря принимавшийся идти перед началом концерта дождь, программа будет "очень высокой и очень хорошей" и что никакой дождь не помешает единению зала и певца. И он сдержал данное зрителям обещание.Первой в концерте была песня про полсотни капель, приуроченная к исполнившемуся полувековому юбилею артиста. С учетом того, что представленная в Витебске программа во многом была юбилейной, было много давно полюбившихся песен, таких, как, к примеру, "Журавли летят в Китай", "Ну вот и всё", "Все для тебя", "Девочка-лето", но были и премьеры.



Окончательно расположил зрителей к себе эпизод, когда артист чуть ли не приказал вышедшему на сцену телеоператору развернуть свою камеру с него на зрителей.



"Посмотрите, какой у нас народ. Публика у меня хорошая, думающая", - сказал, в частности, артист.



И он публично пообещал оставаться на эстрадной сцене столько, сколько будет востребован публикой.



Фото: fest-sbv.by Сразу же Стас Михайлов пообещал, что на концерте можно будет не только подпевать, но также и снимать на камеру, и фотографировать, "лишь бы было комфортно".Окончательно расположил зрителей к себе эпизод, когда артист чуть ли не приказал вышедшему на сцену телеоператору развернуть свою камеру с него на зрителей."Посмотрите, какой у нас народ. Публика у меня хорошая, думающая", - сказал, в частности, артист.И он публично пообещал оставаться на эстрадной сцене столько, сколько будет востребован публикой. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Стас Михайлов, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 86 раз Комментарии