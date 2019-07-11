В рамках Славянского базара открылась выставка народных икон 🔊 Воспроизвести Фото: fest-sbv.by В рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" открылась выставка "Народные иконы Белоруссии". Выставка представлена 42 образами ХІХ — начала ХХ веков из фондов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.



Представитель Витебского облисполкома Петр Подгурский, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что несмотря на то, что данные иконы- не канонические, они представляют довольно большой интерес. Среди того, что представлено - образы Иисуса Христа, Матери Божией, святых Николая, Варвары, Параскевы и т.д.



Председатель епархиальной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры и охраны памятников протоиерей Николай Прусаков отметил, что несмотря на то, что с церковной точки зрения то, что представлено на данной выставке это по своей сути не иконы, этнографический потенциал данных произведений очень велик, потому как в них во многом народ излагал свою душу. Техника народной иконописи, к слову сказать, как прозвучало на выше упомянутой выставке, была более простой. Во многом народная иконопись была украшением сельского интерьера. А иначе было невозможно, с учетом того, что правоохранительные органы того времени совместно со священнослужителями даже иногда должны были изымать неканонические иконы. Представитель Витебского облисполкома Петр Подгурский, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что несмотря на то, что данные иконы- не канонические, они представляют довольно большой интерес. Среди того, что представлено - образы Иисуса Христа, Матери Божией, святых Николая, Варвары, Параскевы и т.д.Председатель епархиальной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры и охраны памятников протоиерей Николай Прусаков отметил, что несмотря на то, что с церковной точки зрения то, что представлено на данной выставке это по своей сути не иконы, этнографический потенциал данных произведений очень велик, потому как в них во многом народ излагал свою душу. Техника народной иконописи, к слову сказать, как прозвучало на выше упомянутой выставке, была более простой. Во многом народная иконопись была украшением сельского интерьера. А иначе было невозможно, с учетом того, что правоохранительные органы того времени совместно со священнослужителями даже иногда должны были изымать неканонические иконы. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: выставка, «Славянский базар в Витебске», икона География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 117 раз Комментарии