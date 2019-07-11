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В рамках Славянского базара открылась выставка народных икон
Представитель Витебского облисполкома Петр Подгурский, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что несмотря на то, что данные иконы- не канонические, они представляют довольно большой интерес. Среди того, что представлено - образы Иисуса Христа, Матери Божией, святых Николая, Варвары, Параскевы и т.д.
Председатель епархиальной комиссии по сотрудничеству в сфере культуры и охраны памятников протоиерей Николай Прусаков отметил, что несмотря на то, что с церковной точки зрения то, что представлено на данной выставке это по своей сути не иконы, этнографический потенциал данных произведений очень велик, потому как в них во многом народ излагал свою душу. Техника народной иконописи, к слову сказать, как прозвучало на выше упомянутой выставке, была более простой. Во многом народная иконопись была украшением сельского интерьера. А иначе было невозможно, с учетом того, что правоохранительные органы того времени совместно со священнослужителями даже иногда должны были изымать неканонические иконы.
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: выставка, «Славянский базар в Витебске», икона
География: Белоруссия, Витебск
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