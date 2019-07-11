Трамп поручил девальвировать доллар 🔊 Воспроизвести



Дональд Трамп так сильно хочет ослабить доллар, что поручил своим помощникам разработать специальные меры по девальвации американской валюты, передает



Президента США Дональда Трампа беспокоит, что укрепление доллара представляет угрозу для его экономической повестки, и он попросил помощников обдумать способы ослабления американской валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.



Трамп задавал вопросы о долларе на прошлой неделе в ходе собеседований с Джуди Шелтон и Кристофером Уоллером, которых предложил на должности в совете управляющих Федеральной резервной системы, говорят источники издания. Дональд Трамп так сильно хочет ослабить доллар, что поручил своим помощникам разработать специальные меры по девальвации американской валюты, передает ВЕСТИ-ЭКОНОМИКА Президента США Дональда Трампа беспокоит, что укрепление доллара представляет угрозу для его экономической повестки, и он попросил помощников обдумать способы ослабления американской валюты, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.Трамп задавал вопросы о долларе на прошлой неделе в ходе собеседований с Джуди Шелтон и Кристофером Уоллером, которых предложил на должности в совете управляющих Федеральной резервной системы, говорят источники издания. Он посетовал, что сильная валюта может охладить экономический бум, который, по его расчетам, должен обеспечить ему второй президентский срок.



При этом главный экономический советник президента Ларри Кадлоу и министр финансов Стивен Мнучин выступают против каких-либо интервенций США по ослаблению доллара, сообщили источники.



Уоллер, исполнительный вице-президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, сказал Трампу, что члены центробанка не учитывают стоимость доллара при принятии решения по ставкам.



Кадлоу, который принимал участие во встрече в Овальном кабинете, напомнил президенту, что за мониторинг состояния доллара отвечает министерство финансов.



Официальных комментариев на эту тему от Минфина и Белого дома Bloomberg получить не смог.



Тем не менее ни для кого не секрет, что Трамп уже достаточно давно призывает к ослаблению американской валюты. Другой вопрос, что с начала прошлого года доллар существенно вырос и пока ничего сделать с этим Трамп не может.



Ранее "Вести. Экономика" писали, что все больше валютных аналитиков Уолл-стрит пишут о возможности перехода президента США Дональда Трампа к практическим шагам по ослаблению доллара.



Эксперты, в том числе в ING и Canadian Imperial Bank of Commerce, последние недели открыто говорят о возможности вмешательства администрации с целью ослабить доллар, пишет Bloomberg. Такая перспектива обсуждается на фоне усиления критики как Федеральной резервной системы, так и курсовой политики других стран со стороны Трампа.



Многое будет зависеть еще и от действия других регуляторов, в частности Европейского центрального банка.



Если ЕЦБ снизит ставки в конце июля или пойдет на новый раунд количественного смягчения в сентябре, то это усилит давление на котировки пары EUR/USD, а Штаты потенциально могут отреагировать. vestifinance.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: доллар, девальвация, Трамп — статья прочитана 76 раз Комментарии