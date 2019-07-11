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Дипломаты Литвы выразили протест в связи с планами празднования взятия Вильнюса и Каунаса



В четверг литовские дипломаты вручили представителю посольства России протест в связи с решением Москвы отметить артиллерийскими салютами годовщину взятия Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны.

МИД Литвы подчеркивает, что советская оккупация, которая сменила в Литве оккупацию нацисткой Германии, не принесла Литве свободу.

"Такой шаг особо циничен и провокационен, в свете приближения 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа и его тайных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", – говорится в заявлении литовского министерства.

Как сообщает ведомство, Западный военный округ России артиллерийскими салютами намерен отменить взятие Вильнюса в субботу, а Каунаса – первого августа.
"Победа союзников над нацизмом и нацистской идеологией необычайно важна для судьбы Литвы и всей Европы. Однако конец Второй мировой войны не принес Литве свободы – он означал начало новой, советской оккупации, длившейся почти полвека, и трагедии в жизни множества жителей Литвы", – говорится в заявлении МИД.

"Когда советская армия выгнала армию нацисткой Германии, на территории Литвы были созданы и действовали советские оккупационные структуры, осуществлялись ссылки и репрессии жителей Литвы, был нанесен огромный ущерб литовскому обществу, хозяйству и природе", – говорится в нем.

По сообщению министерства, по этим причинам решение России отметить салютами взятие Вильнюса, Каунаса и других городов Центральной и Восточной Европы неприемлемо для Литвы.

"Мы сожалеем, что "освобождение" Вильнюса торжественно празднуется через неделю после того, как произошел отказ выдать визы группе литовской молодежи, которая планировала привести в порядок могилы литовцев, высланных советской властью и находящиеся на территории Российской Федерации. Мы еще раз призвали России отказаться от селективного подхода к истории Второй мировой войны и прекратить отрицать советскую оккупацию Литвы", – говорится в сообщении.
BNS
Категории: политика, в Европе, история
Ключевые слова: Вильнюс, освобождение, салют
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июля, 12:30

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