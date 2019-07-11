Дипломаты Литвы выразили протест в связи с планами празднования взятия Вильнюса и Каунаса 🔊 Воспроизвести



В четверг литовские дипломаты вручили представителю посольства России протест в связи с решением Москвы отметить артиллерийскими салютами годовщину взятия Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны.



МИД Литвы подчеркивает, что советская оккупация, которая сменила в Литве оккупацию нацисткой Германии, не принесла Литве свободу.



"Такой шаг особо циничен и провокационен, в свете приближения 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа и его тайных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", – говорится в заявлении литовского министерства.



Как сообщает ведомство, Западный военный округ России артиллерийскими салютами намерен отменить взятие Вильнюса в субботу, а Каунаса – первого августа. В четверг литовские дипломаты вручили представителю посольства России протест в связи с решением Москвы отметить артиллерийскими салютами годовщину взятия Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны.МИД Литвы подчеркивает, что советская оккупация, которая сменила в Литве оккупацию нацисткой Германии, не принесла Литве свободу."Такой шаг особо циничен и провокационен, в свете приближения 80-летия Пакта Молотова-Риббентропа и его тайных протоколов, которые создали предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", – говорится в заявлении литовского министерства.Как сообщает ведомство, Западный военный округ России артиллерийскими салютами намерен отменить взятие Вильнюса в субботу, а Каунаса – первого августа. "Победа союзников над нацизмом и нацистской идеологией необычайно важна для судьбы Литвы и всей Европы. Однако конец Второй мировой войны не принес Литве свободы – он означал начало новой, советской оккупации, длившейся почти полвека, и трагедии в жизни множества жителей Литвы", – говорится в заявлении МИД.



"Когда советская армия выгнала армию нацисткой Германии, на территории Литвы были созданы и действовали советские оккупационные структуры, осуществлялись ссылки и репрессии жителей Литвы, был нанесен огромный ущерб литовскому обществу, хозяйству и природе", – говорится в нем.



По сообщению министерства, по этим причинам решение России отметить салютами взятие Вильнюса, Каунаса и других городов Центральной и Восточной Европы неприемлемо для Литвы.



"Мы сожалеем, что "освобождение" Вильнюса торжественно празднуется через неделю после того, как произошел отказ выдать визы группе литовской молодежи, которая планировала привести в порядок могилы литовцев, высланных советской властью и находящиеся на территории Российской Федерации. Мы еще раз призвали России отказаться от селективного подхода к истории Второй мировой войны и прекратить отрицать советскую оккупацию Литвы", – говорится в сообщении. BNS Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Вильнюс, освобождение, салют География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии