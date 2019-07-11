Представители пяти стран представили выставку текстиля на Славянском базаре 🔊 Воспроизвести Фото fest-sbv.by







9 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" открылась выставка текстиля.



Выступая на церемонии открытия выставки, председатель секции текстиля Белорусского союза художников Ольга Редникина отметила, что недаром данная выставка носит тему единения, потому как "Славянский базар"- это фестиваль, который объединяет народы.



"Тема единения очень актуальна. Она объединяет все народы. И объединяет искусство",- добавила Ольга Редникина.



В свою очередь, председатель Витебского областного отделения Витебского областного отделения Союза художников Светлана Баранковская отметила, что открытие данной выставки является одним из свидетельств того, что "искусство будет жить вечно, объединяя сердца".



"Очень символично, что арт-проект называется "Единение". В экспозиции представлено более 60 работ 52 авторов. Многие из них работают в новаторском стиле, но у каждого звучат национальные мотивы. Сегодня на выставке мы можем увидеть их творческое единство", - подчеркнула на церемонии открытия заведующая Художественным музеем Витебска Ольга Акуневич.



Следует отметить, что выставка художественного текстиля объединила работы мастеров из Белоруссии, России, Украины, Польши и Литвы. В ее основе темы национальной истории и культуры, мифология, фольклор, красота человека и природы. Выступая на церемонии открытия выставки, председатель секции текстиля Белорусского союза художников Ольга Редникина отметила, что недаром данная выставка носит тему единения, потому как "Славянский базар"- это фестиваль, который объединяет народы."Тема единения очень актуальна. Она объединяет все народы. И объединяет искусство",- добавила Ольга Редникина.В свою очередь, председатель Витебского областного отделения Витебского областного отделения Союза художников Светлана Баранковская отметила, что открытие данной выставки является одним из свидетельств того, что "искусство будет жить вечно, объединяя сердца"."Очень символично, что арт-проект называется "Единение". В экспозиции представлено более 60 работ 52 авторов. Многие из них работают в новаторском стиле, но у каждого звучат национальные мотивы. Сегодня на выставке мы можем увидеть их творческое единство", - подчеркнула на церемонии открытия заведующая Художественным музеем Витебска Ольга Акуневич.Следует отметить, что выставка художественного текстиля объединила работы мастеров из Белоруссии, России, Украины, Польши и Литвы. В ее основе темы национальной истории и культуры, мифология, фольклор, красота человека и природы. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Беларуси Ключевые слова: "Славянский базар в Витебске" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 124 раза Комментарии