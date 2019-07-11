Беларусь не может повысить уровень воды в Нерисе по просьбе Литвы 🔊 Воспроизвести



Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис (Вилии) и восполнить нехватку воды на литовской территории, заявил директор РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» Александр Станкевич, сообщает



«В Беларуси такие же климатические условия, как и в Литве. К сожалению, избытка воды нет. Имеющийся запас в Вилейском водохранилище необходим для обеспечения водного баланса на территории Беларуси, в том числе для обеспечения питьевой водой около 30% населения Минска», — сказал Станкевич. Он добавил, что Беларуси не проводились работы, которые могли повлиять на уровень воды в реке.



Ранее министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка обратился к министерству природных ресурсов и экологии Беларуси с просьбой помочь в восстановлении уровня воды в реке Нерис из-за засухи. Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис (Вилии) и восполнить нехватку воды на литовской территории, заявил директор РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» Александр Станкевич, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Интерфакс.«В Беларуси такие же климатические условия, как и в Литве. К сожалению, избытка воды нет. Имеющийся запас в Вилейском водохранилище необходим для обеспечения водного баланса на территории Беларуси, в том числе для обеспечения питьевой водой около 30% населения Минска», — сказал Станкевич. Он добавил, что Беларуси не проводились работы, которые могли повлиять на уровень воды в реке.Ранее министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка обратился к министерству природных ресурсов и экологии Беларуси с просьбой помочь в восстановлении уровня воды в реке Нерис из-за засухи. novayagazeta.ee Категории: экономика, общество Ключевые слова: Беларусь, Нерис, засуха, просьба, реки География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии