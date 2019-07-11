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Беларусь не может повысить уровень воды в Нерисе по просьбе Литвы
Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис (Вилии) и восполнить нехватку воды на литовской территории, заявил директор РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» Александр Станкевич, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Интерфакс.
«В Беларуси такие же климатические условия, как и в Литве. К сожалению, избытка воды нет. Имеющийся запас в Вилейском водохранилище необходим для обеспечения водного баланса на территории Беларуси, в том числе для обеспечения питьевой водой около 30% населения Минска», — сказал Станкевич. Он добавил, что Беларуси не проводились работы, которые могли повлиять на уровень воды в реке.
Ранее министр окружающей среды Литвы Кестутис Мажейка обратился к министерству природных ресурсов и экологии Беларуси с просьбой помочь в восстановлении уровня воды в реке Нерис из-за засухи.
novayagazeta.ee
География: Литва
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