Президент Украины подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который станет «началом превращения зоны отчуждения на одну из точек нового роста Украины».Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает



«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, незаконно вывозят металлолом и используют природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — написал президент Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который станет «началом превращения зоны отчуждения на одну из точек нового роста Украины».Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает НГ-Балтия . В первую очередь планируется создать «Зеленый коридор» для туристов и искоренить предпосылки для коррупции.«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, незаконно вывозят металлолом и используют природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — написал президент Украины. Маємо показати Чорнобиль світу: науковцям, екологам, історикам, туристам. На жаль, зона відчуження досі є символом корупції – силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 July 2019







На Чернобыльской АЭС ввведен в постоянную эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным аварией четвертым энергоблоком. Сооружение также называют «конфайнмент». На его строительство была затрачена грандиозная сумма - около 1,5 млрд евро. Деньги выделили несколько десятков стран, в том числе и Россия. О новом саркофаге нам рассказал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.



Фото: chnpp.gov.ua



10 июня Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС.



В церемонии передачи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. За обслуживание конфайнмента теперь будет отвечать Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».



Украина может предоставить странам Евросоюза и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.



«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», - сказано в сообщении. На Чернобыльской АЭС ввведен в постоянную эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным аварией четвертым энергоблоком. Сооружение также называют «конфайнмент». На его строительство была затрачена грандиозная сумма - около 1,5 млрд евро. Деньги выделили несколько десятков стран, в том числе и Россия. О новом саркофаге нам рассказал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.10 июня Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС.В церемонии передачи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. За обслуживание конфайнмента теперь будет отвечать Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».Украина может предоставить странам Евросоюза и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», - сказано в сообщении. novayagazeta.ee Категории: общество, технологии, в Европе Ключевые слова: авария, Чернобыль, саркофаг, годовщина География: Украина — статья прочитана 137 раз Комментарии