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Президент Украины подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который станет «началом превращения зоны отчуждения на одну из точек нового роста Украины».Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает НГ-Балтия. В первую очередь планируется создать «Зеленый коридор» для туристов и искоренить предпосылки для коррупции.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, незаконно вывозят металлолом и используют природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — написал президент Украины.




На Чернобыльской АЭС ввведен в постоянную эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным аварией четвертым энергоблоком. Сооружение также называют «конфайнмент». На его строительство была затрачена грандиозная сумма - около 1,5 млрд евро. Деньги выделили несколько десятков стран, в том числе и Россия. О новом саркофаге нам рассказал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Фото: chnpp.gov.ua


10 июня Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС.

В церемонии передачи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. За обслуживание конфайнмента теперь будет отвечать Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».

Украина может предоставить странам Евросоюза и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», - сказано в сообщении.
novayagazeta.ee
Категории: общество, технологии, в Европе
Ключевые слова: авария, Чернобыль, саркофаг, годовщина
География: Украина
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добавлена сегодня, 11 июля, 12:00

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