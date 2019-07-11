Президент Украины подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который станет «началом превращения зоны отчуждения на одну из точек нового роста Украины».Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает НГ-Балтия. В первую очередь планируется создать «Зеленый коридор» для туристов и искоренить предпосылки для коррупции.
«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, незаконно вывозят металлолом и используют природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — написал президент Украины.
Маємо показати Чорнобиль світу: науковцям, екологам, історикам, туристам. На жаль, зона відчуження досі є символом корупції – силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 10 July 2019
На Чернобыльской АЭС ввведен в постоянную эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным аварией четвертым энергоблоком. Сооружение также называют «конфайнмент». На его строительство была затрачена грандиозная сумма - около 1,5 млрд евро. Деньги выделили несколько десятков стран, в том числе и Россия. О новом саркофаге нам рассказал директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.
10 июня Европейский союз официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС.
В церемонии передачи принял участие президент Украины Владимир Зеленский. За обслуживание конфайнмента теперь будет отвечать Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».
Украина может предоставить странам Евросоюза и НАТО возможность проводить в Чернобыльской зоне учения по предупреждению и ликвидации аварий. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.
«Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО», - сказано в сообщении.