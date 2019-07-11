Раскритиковавший Трампа посол Великобритании решил уйти в отставку 🔊 Воспроизвести Британский посол в США Ким Даррок решил уйти в отставку Paul Morigi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA



В среду, 10 июля, посол Великобритании в США Ким Даррок подал в оставку, сообщает



В письмах, оказавшихся в открытом доступе, британский посол описывал главу Белого дома как «некомпетентного» президента. Узнавший об этом Трамп заявил, что в Белом доме не хотят продолжать работу с Дарроком, и в своем твиттере назвал его «очень тупым парнем», а затем и вовсе окрестил британца «помпезным глупцом». В среду, 10 июля, посол Великобритании в США Ким Даррок подал в оставку, сообщает RFI . Причиной стала утечка переписки с чиновниками британского внешнеполитического ведомства, в которой Даррок нелестно отзывается об американском президенте Дональде Трампе.В письмах, оказавшихся в открытом доступе, британский посол описывал главу Белого дома как «некомпетентного» президента. Узнавший об этом Трамп заявил, что в Белом доме не хотят продолжать работу с Дарроком, и в своем твиттере назвал его «очень тупым парнем», а затем и вовсе окрестил британца «помпезным глупцом». Дипломатический инцидент обсудили кандидаты на должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Джереми Хант во время теледебатов во вторник, 9 июля. Сообщается, что министр иностранных дел Хант поддержал Даррока в этом конфликте. Тереза Мэй также выразила полную поддержку послу, отметив при этом, что Великобритания дорожит сотрудничеством с Соединенными Штатами, а вырванные из контекста фразы не отражают того, как все обстоит на самом деле.



Агентство France-Presse сообщает, что Ким Даррок принял решение об отставке, так как в этом конфликте не получил поддержки Бориса Джонсона. Дипломат предположил, что вероятный будущий премьер-министр с легкостью пожертвует высокопоставленными британскими чиновниками, чтобы не сердить американских партнеров. Французская редакция RFI отмечает, что экстренный отъезд Даррока создает опасный прецедент: складывается впечатление, что судьба любого британского посла в США будет зависеть от желания Дональда Трампа. ru.rfi.fr Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: отставка, посол, скандал, Британия, Трамп — статья прочитана 144 раза Комментарии