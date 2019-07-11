В Польше запретят копировать документы

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С 12 июля в Польше вводится запрет на копирование паспортов и личных документов, сообщает



Фирмам будет запрещено снимать копии или сканировать паспорта и другие личные документы. Запрет на копирование личных документов связан с безопасностью: на основании скана или копии можно изготовить поддельные документы.



Сканирование или копирование личных документов было распространено при аренде автомобилей или других транспортных средств. Теперь компании смогут только вручную списать из паспорта личные данные. Делать копии документов будет запрещено также банкам и другим финансовым учреждениям.



За нарушение закона будет грозить до двух лет лишения свободы. С 12 июля в Польше вводится запрет на копирование паспортов и личных документов, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Wiadomosci.pl.Фирмам будет запрещено снимать копии или сканировать паспорта и другие личные документы. Запрет на копирование личных документов связан с безопасностью: на основании скана или копии можно изготовить поддельные документы.Сканирование или копирование личных документов было распространено при аренде автомобилей или других транспортных средств. Теперь компании смогут только вручную списать из паспорта личные данные. Делать копии документов будет запрещено также банкам и другим финансовым учреждениям.За нарушение закона будет грозить до двух лет лишения свободы. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: запрет, копирование География: Польша — статья прочитана 154 раза Комментарии