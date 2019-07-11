Медведчук, Бойко, Рабинович и Козак прилетели в Москву на встречу с Медведевым 🔊 Воспроизвести



Представители украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» прибыли в российскую столицу на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает



Встреча главы российского правительства с членами украинской политической силы — Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Тарасом Козаком — проходит в московском офисе партии «Единая Россия».



«Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Представители украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» прибыли в российскую столицу на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает УКРАИНА.РУ Встреча главы российского правительства с членами украинской политической силы — Виктором Медведчуком, Вадимом Рабиновичем, Юрием Бойко и Тарасом Козаком — проходит в московском офисе партии «Единая Россия».«Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную Раду. Надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства назвал неправильным, что диалог между российскими партиями и украинскими партиями свёрнут, и выразил поддержку намерениям «Оппозиционной платформы» возобновить сотрудничество на этом уровне.



«Мы имеем партнёрские отношения с большим количеством партий, в том числе и с правящей партией. Не знаю, получится ли у вас достигнуть такого результата, как у «Единой России». Но мы желаем вам успеха на выборах, включая возможность сформировать правящую коалицию», — добавил Медведев.



Бойко и Медведчук встречались с Медведевым 22 марта Бойко в его подмосковной резиденции, чтобы обсудить вопрос о поставках газа на Украину после истечения срока контракта на транзит. 7 июня они посетили Петербургский международный экономический форум, где провели переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.



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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о готовности к августу подписать контракт о закупке газа в России.



«Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — цитирует Интерфакс Бойко.



В июне представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.



По его словам, Бойко и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчуку не нужно решение властей для закупки газа, «им надо купить его, привезти на Украину и продать». ukraina.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, Газпром, поставки, Переговоры, делегация География: Украина — статья прочитана 209 раз Комментарии