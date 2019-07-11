Британия не выдала визу представителю МИД России 🔊 Воспроизвести



Британские власти не выдали визу сотруднику российского Министерства иностранных дел для участия в конференции по свободе СМИ, при этом ранее Россия была приглашена к участию и работник ведомства был аккредитован на форуме.



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«Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико», — рассказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства. Британские власти не выдали визу сотруднику российского Министерства иностранных дел для участия в конференции по свободе СМИ, при этом ранее Россия была приглашена к участию и работник ведомства был аккредитован на форуме.Об этом RT сообщили в российском посольстве в Великобритании.«Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико», — рассказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства. Он добавил, что британцы сами пригласили россиян принять участие в конференции, аккредитовали делегата, а потом сами сорвали поездку.



По словам дипломата, ранее такие инциденты случались с США.



«Теперь эту практику, видимо, берут на вооружение в Лондоне — такое неожиданное проявление находит происходящее на фоне брексита сближение Великобритании с США», — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит РИА Новости.



По данным агентства, британское МВД не комментирует вопросы о выдаче виз в частных случаях.



5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.



Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».



9 июля МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: виза, МИД России, Британия, отказ — статья прочитана 194 раза Комментарии