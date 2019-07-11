Загрузка... Новый апостольский нунций вручил верительные грамоты Д. Грибаускайте 🔊 Воспроизвести



В среду президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты у посла Святого Престола в Литве Петара Ражича.



Новый апостольский нунций также передал пожелания папы Франциска завершающей работу на посту президента Д. Грибаускайте.



По словам президента, сейчас отношения Литвы со Святым Престолом особо хорошие и близкие.



"Святой Престол всегда активно защищает страны, борющиеся за свободу, и акцентирует важность международного права, поэтому Литву и Святой Престол объединяет поддержка таких стран, как Украина и Грузия, которые вынуждены направлять много сил на борьбу с агрессией и ее последствиями", – говорится в сообщении президентской администрации.



Президент обсудила с Р. Ражичем ценности, которые пестуют Евросоюз и Ватикан: мир, демократию, права человека и человеческое достоинство. В среду президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты у посла Святого Престола в Литве Петара Ражича.Новый апостольский нунций также передал пожелания папы Франциска завершающей работу на посту президента Д. Грибаускайте.По словам президента, сейчас отношения Литвы со Святым Престолом особо хорошие и близкие."Святой Престол всегда активно защищает страны, борющиеся за свободу, и акцентирует важность международного права, поэтому Литву и Святой Престол объединяет поддержка таких стран, как Украина и Грузия, которые вынуждены направлять много сил на борьбу с агрессией и ее последствиями", – говорится в сообщении президентской администрации.Президент обсудила с Р. Ражичем ценности, которые пестуют Евросоюз и Ватикан: мир, демократию, права человека и человеческое достоинство. По словам главы государства, Литва ценит политику Святого Престола в деле помощи наиболее уязвимым, бедным людям, беженцам, а также в поддержке прав человека, поощрения вовлеченности женщин, в деле борьбы с пропагандой и ложью.



Д. Грибаускайте также отметила, что состоявшийся в прошлом году визит папы Франциска жители Литвы считают одним из важнейших событий 2018 года.



"Встреча со Святым Отцом укрепила веру жителей Литвы и придала новые внутренние силы", – говорится в сообщении.



П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи, Кувейте, Бахрейне, Катаре, был апостольским делегатом на Аравийском полуострове, в Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.



П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Литве и в Балтийских странах. Резиденция нунция находится в Вильнюсе. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, культура Ключевые слова: президент, вручение, унций, грамота География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии