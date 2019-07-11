ДАД Литвы после реорганизации сможет брать займы, предоставлять коммерческие услуги – кабмин 🔊 Воспроизвести



Подведомственное Министерству транспорта и коммуникаций бюджетное учреждение Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАД) станет государственным предприятием. Таким образом дирекция в будущем сможет брать займы в международных банках для строительства и реновации дорог, а также предоставлять коммерческие услуги. Реорганизацию ДАД в среду утвердило правительство.



"Были долгие дискуссии, идя по этому пути, мы упрощаем финансирование дорог, ДАД получает возможность привлекать средства со стороны, из финансовых учреждений, и в случае необходимости может выделять больше средств на восстановление дорог, потому что рассчитывать только на бюджет в долгосрочной перспективе нереально", – сказал на заседании министр транспорта Рокас Масюлис. Подведомственное Министерству транспорта и коммуникаций бюджетное учреждение Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАД) станет государственным предприятием. Таким образом дирекция в будущем сможет брать займы в международных банках для строительства и реновации дорог, а также предоставлять коммерческие услуги. Реорганизацию ДАД в среду утвердило правительство."Были долгие дискуссии, идя по этому пути, мы упрощаем финансирование дорог, ДАД получает возможность привлекать средства со стороны, из финансовых учреждений, и в случае необходимости может выделять больше средств на восстановление дорог, потому что рассчитывать только на бюджет в долгосрочной перспективе нереально", – сказал на заседании министр транспорта Рокас Масюлис. Намечается, что ДАД сможет предоставлять рынку современные услуги исследований и планирования транспортных потоков, лабораторных исследований и оценки состояния дорожного покрытия. Ожидается, что так удастся привлечь высококвалифицированных инженеров и экспертов, которых сейчас трудно привлечь по причине низких зарплат.



На новые виды деятельности в будущем намечается брать кредиты в Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития, привлекать частные инвестиции через договоры о партнерстве государственного и частного секторов.



Планируется, что в 2020–2022 годах доходы предприятия от коммерческих услуг будут расти и в 2022 году превысят 50% всех доходов предприятия. BNS Категории: экономика Ключевые слова: реорганизация, дороги, минтранс География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии