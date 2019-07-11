Главная >> Новости >> политика, общество >> Украина проведет телемост с грузинским телеканалом

Украина проведет телемост с грузинским телеканалом



Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на «Грузия Онлайн».

Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят «опасного северного соседа», все угрозы и вызовы, исходящие от него.

«Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?», — сообщается на сайте.

По словам гендиректора «24 канала» Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.

В настоящее время дата телемоста пока не установлена.

Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».
gazeta.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Россия, Грузия, скандал, телемост
География: Украина
статья прочитана 175 раз
добавлена вчера, 10 июля, 20:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка