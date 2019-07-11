Украина проведет телемост с грузинским телеканалом 🔊 Воспроизвести



Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», сообщает



Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят «опасного северного соседа», все угрозы и вызовы, исходящие от него.



«Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?», — сообщается на сайте.



По словам гендиректора «24 канала» Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.



В настоящее время дата телемоста пока не установлена.



Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких». Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на «Грузия Онлайн».Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят «опасного северного соседа», все угрозы и вызовы, исходящие от него.«Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?», — сообщается на сайте.По словам гендиректора «24 канала» Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.В настоящее время дата телемоста пока не установлена.Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких». gazeta.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: Россия, Грузия, скандал, телемост География: Украина — статья прочитана 175 раз Комментарии