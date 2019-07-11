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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Украина проведет телемост с грузинским телеканалом
Украинский «24 канал» планирует провести телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2», сообщает ГАЗЕТА со ссылкой на «Грузия Онлайн».
Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят «опасного северного соседа», все угрозы и вызовы, исходящие от него.
«Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?», — сообщается на сайте.
По словам гендиректора «24 канала» Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.
В настоящее время дата телемоста пока не установлена.
Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».
gazeta.ru
География: Украина
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