Понедельник – самый музыкальный день? 🔊 Воспроизвести Эльжбета Лепа Дварионайте. Фото kpm.lt Летний фестиваль Христофора (Kristupo vasaros festivalis) недавно пригласил всех встречать начало недели с музыкой!



В цикле концертов «Lengvas pirmadienis» («Лёгкий понедельник») будут выступать талантливые подопечные Благотворительного фонда им. М.Ростроповича. И организаторы фестиваля уверяют, что после концертов этих ярких исполнителей понедельник станет самым ожидаемым днём недели!



Концерты цикла «Lengvas pirmadienis» состоятся в Публичной библиотеке им. Адама Мицкевича (Вильнюс, ул. Траку, 10). Начало концертов в 18 часов.



Цикл начался 8 июля речиталем Симонаса Пошки, в программе которого молодой пианист сыграл произведения Л. ван Бетховена, И.Брамса и К.Дебюсси. В цикле концертов «Lengvas pirmadienis» («Лёгкий понедельник») будут выступать талантливые подопечные Благотворительного фонда им. М.Ростроповича. И организаторы фестиваля уверяют, что после концертов этих ярких исполнителей понедельник станет самым ожидаемым днём недели!Концерты цикла «Lengvas pirmadienis» состоятся в Публичной библиотеке им. Адама Мицкевича (Вильнюс, ул. Траку, 10). Начало концертов в 18 часов.Цикл начался 8 июля речиталем Симонаса Пошки, в программе которого молодой пианист сыграл произведения Л. ван Бетховена, И.Брамса и К.Дебюсси. Йонас Беньяминас Бальсис. Фото kpm.lt



В своей предстоящей программе исполнители представят красочную панораму фортепианной музыки - от Д.Скарлатти до произведений А.Шендероваса.



Добавим, что вход на концерты фестиваля по понедельникам – свободный! В следующий понедельник – 15 июля - выступят пианисты Эльжбета Лепа Дварионайте и Йонас Беньяминас Бальсис (на фото). Воспитанники Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса, они оба много концертируют. Юноша, внук выдающегося литовского композитора Эдуардаса Бальсиса, активно проявляет себя в сфере классической музыки, постоянно участвует в международных мастер-классах, конкурсах и концертах. А молодую талантливую Э.Л.Дварионайте публика в этом году выделила и запомнила после её впечатляющих побед на конкурсах «Listofonija» (Литва) и «Ville de Gagny» (Франция).В своей предстоящей программе исполнители представят красочную панораму фортепианной музыки - от Д.Скарлатти до произведений А.Шендероваса.Добавим, что вход на концерты фестиваля по понедельникам – свободный! Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 96 раз Комментарии