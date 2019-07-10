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Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» финансирования из России.
«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости и RT сообщение пресс-службы Сальвини.
Как отмечает агентство, ранее СМИ сообщили о том, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.
Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.
В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
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