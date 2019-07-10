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Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России

РИА Новости


Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» финансирования из России.

«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости и RT сообщение пресс-службы Сальвини.

Как отмечает агентство, ранее СМИ сообщили о том, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.

Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.

В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, обвинения, Сальвини
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добавлена сегодня, 10 июля, 19:00

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