Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» финансирования из России.



«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости и



Как отмечает агентство, ранее СМИ сообщили о том, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.



Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.



В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» финансирования из России.«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости и RT сообщение пресс-службы Сальвини.Как отмечает агентство, ранее СМИ сообщили о том, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, обвинения, Сальвини — статья прочитана 92 раза Комментарии