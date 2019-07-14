Погоня со стрельбой 🔊 Воспроизвести В полицию поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в Домейкаве, в автомобиль «Mercedes Benz» сели двое с виду нетрезвых мужчин и поехали в сторону Ванджёгалского шоссе.



Полицейские обнаружили автомобиль и попытались его остановить, но водитель автомобиля не подчинился требованию полицейских и не остановился. Во время преследования водитель «Mercedes Benz», чтобы объехать «ежа», направил автомобиль на полицейского. Тот, чтобы остановить беглеца, применил служебное оружие и выстрелил в переднее колесо автомобиля. Водитель «Mercedes Benz», опасно маневрируя и создавая аварийные ситуации, ехал в сторону Каунаса.



По дороге полицейским удалось остановить его. Во время задержания водитель и пассажир оказывали сопротивление стражам порядка и нанесли травмы сотрудникам полиции 1988 г.р. (травма руки), 1990 г.р. (травма ноги) и 1990 г.р. (травма ноги). Всем троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



Нетрезвый водитель (1984 г.р.) от проверки на трезвость отказался. Его и нетрезвого (3,01 промилле) пассажира 1985 г.р. поместили в КПЗ. Полицейские обнаружили автомобиль и попытались его остановить, но водитель автомобиля не подчинился требованию полицейских и не остановился. Во время преследования водитель «Mercedes Benz», чтобы объехать «ежа», направил автомобиль на полицейского. Тот, чтобы остановить беглеца, применил служебное оружие и выстрелил в переднее колесо автомобиля. Водитель «Mercedes Benz», опасно маневрируя и создавая аварийные ситуации, ехал в сторону Каунаса.По дороге полицейским удалось остановить его. Во время задержания водитель и пассажир оказывали сопротивление стражам порядка и нанесли травмы сотрудникам полиции 1988 г.р. (травма руки), 1990 г.р. (травма ноги) и 1990 г.р. (травма ноги). Всем троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.Нетрезвый водитель (1984 г.р.) от проверки на трезвость отказался. Его и нетрезвого (3,01 промилле) пассажира 1985 г.р. поместили в КПЗ. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 53 раза Комментарии