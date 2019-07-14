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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Погоня со стрельбой
Полицейские обнаружили автомобиль и попытались его остановить, но водитель автомобиля не подчинился требованию полицейских и не остановился. Во время преследования водитель «Mercedes Benz», чтобы объехать «ежа», направил автомобиль на полицейского. Тот, чтобы остановить беглеца, применил служебное оружие и выстрелил в переднее колесо автомобиля. Водитель «Mercedes Benz», опасно маневрируя и создавая аварийные ситуации, ехал в сторону Каунаса.
По дороге полицейским удалось остановить его. Во время задержания водитель и пассажир оказывали сопротивление стражам порядка и нанесли травмы сотрудникам полиции 1988 г.р. (травма руки), 1990 г.р. (травма ноги) и 1990 г.р. (травма ноги). Всем троим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Нетрезвый водитель (1984 г.р.) от проверки на трезвость отказался. Его и нетрезвого (3,01 промилле) пассажира 1985 г.р. поместили в КПЗ.
По материалам литовских СМИ
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174
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