Завершающая срок полномочий президент Литвы поблагодарила кабмин за совместную работу 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила министров правительства во главе с Саулюсом Сквярнялисом за совместную работу и вклад в развитие страны.



По словам главы государства, главными делами этого правительства были реорганизация государственных предприятий, повышение прозрачности управления ими, обеспечение финансирования обороны, говорится в сообщении пресс-службы президента.



Д. Грибаускайте сказала, что, не раз налагая вето на принятые сеймом законы, она опиралась на мнение и аргументы правительства.



"Совпадение точки зрения нередко было полезно для государства и интересов его жителей", – говорится в сообщении.



Глава государства пожелала работать так, чтобы люди ощущали, что есть кому взять на себя ответственность.



Президент с 2009 года работала с тремя правительствами – Андрюса Кубилюса, Альгирдаса Буткявичюса и С. Сквярнялиса.



Срок полномочий Д. Грибаускайте истечет в пятницу, новым президентом станет экономист Гитанас Науседа. Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила министров правительства во главе с Саулюсом Сквярнялисом за совместную работу и вклад в развитие страны.По словам главы государства, главными делами этого правительства были реорганизация государственных предприятий, повышение прозрачности управления ими, обеспечение финансирования обороны, говорится в сообщении пресс-службы президента.Д. Грибаускайте сказала, что, не раз налагая вето на принятые сеймом законы, она опиралась на мнение и аргументы правительства."Совпадение точки зрения нередко было полезно для государства и интересов его жителей", – говорится в сообщении.Глава государства пожелала работать так, чтобы люди ощущали, что есть кому взять на себя ответственность.Президент с 2009 года работала с тремя правительствами – Андрюса Кубилюса, Альгирдаса Буткявичюса и С. Сквярнялиса.Срок полномочий Д. Грибаускайте истечет в пятницу, новым президентом станет экономист Гитанас Науседа. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: правительство, Грибаускайте, благодарность География: Литва — статья прочитана 74 раза Комментарии