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Завершающая срок полномочий президент Литвы поблагодарила кабмин за совместную работу
Завершающая срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила министров правительства во главе с Саулюсом Сквярнялисом за совместную работу и вклад в развитие страны.
По словам главы государства, главными делами этого правительства были реорганизация государственных предприятий, повышение прозрачности управления ими, обеспечение финансирования обороны, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Д. Грибаускайте сказала, что, не раз налагая вето на принятые сеймом законы, она опиралась на мнение и аргументы правительства.
"Совпадение точки зрения нередко было полезно для государства и интересов его жителей", – говорится в сообщении.
Глава государства пожелала работать так, чтобы люди ощущали, что есть кому взять на себя ответственность.
Президент с 2009 года работала с тремя правительствами – Андрюса Кубилюса, Альгирдаса Буткявичюса и С. Сквярнялиса.
Срок полномочий Д. Грибаускайте истечет в пятницу, новым президентом станет экономист Гитанас Науседа.
Ключевые слова: правительство, Грибаускайте, благодарность
География: Литва
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